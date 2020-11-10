Yozgat'ta inşaat kazısında, yeraltı mağarası bulundu

İlçede Seyrantepe mahallesinde bir evin inşaatı için yapılan temel kazısında, iş makinesinin kepçesi boşluğa denk geldi. Temel kazısı yapan işçiler, açılan çukurdan içeriye baktıklarında, sarkıt ve dikitlerin bulunduğunu mağarayı fark etti.