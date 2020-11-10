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Yozgat'ta inşaat kazısında, yeraltı mağarası bulundu

Yozgat Akdağmadeni Seyrantepe mahallesinde bir evin inşaatı için yapılan temel kazısında, iş makinesinin kepçesi boşluğa denk geldi. Temel kazısı yapan işçiler, açılan çukurdan içeriye baktıklarında, sarkıt ve dikitlerin bulunduğunu mağarayı fark etti. Durumun belediyeye bildirilmesi üzerine inşaat çalışması durduruldu. İnşaatın temel kazısı etrafından güvenlik önlemi alındı. Öte yandan, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne de bilgi verilirken, mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı belirtildi. Mağaranın derinliği ve özellikleri uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda belirlenecek.

10.11.2020 15:29 - Son Güncelleme: 10.11.2020 15:29
Yozgat'ta inşaat kazısında, yeraltı mağarası bulundu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde inşaatın temel kazısı sırasında içinde sarkıt ve dikitler olan yeraltı mağarası keşfedildi.

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Yozgat'ta inşaat kazısında, yeraltı mağarası bulundu

İlçede Seyrantepe mahallesinde bir evin inşaatı için yapılan temel kazısında, iş makinesinin kepçesi boşluğa denk geldi. Temel kazısı yapan işçiler, açılan çukurdan içeriye baktıklarında, sarkıt ve dikitlerin bulunduğunu mağarayı fark etti.

Yozgat'ta inşaat kazısında, yeraltı mağarası bulundu

Durumun belediyeye bildirilmesi üzerine inşaat çalışması durduruldu. İnşaatın temel kazısı etrafından güvenlik önlemi alındı. Öte yandan, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne de bilgi verilirken, mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı belirtildi.

Yozgat'ta inşaat kazısında, yeraltı mağarası bulundu

Mağaranın derinliği ve özellikleri uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda belirlenecek.

Yozgat'ta inşaat kazısında, yeraltı mağarası bulundu

"TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, uzman ekipler gelinceye kadar mağara etrafında güvenlik tedbiri alındığını belirtti.

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