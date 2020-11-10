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Çanakkale’de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahillerinde bir grup amatör balıkçı tarafından, yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen mamut fosilleri bulundu. Sosyal medya üzerinden kurdukları amatör balıkçılık grubuyla Çanakkale'nin hemen hemen tüm sahillerinde balık avlayan bir grup genç, geçtiğimiz günlerde Yeniköy sahillerinde kayaların içerisinde bulunan fosilleri keşfedince durumu müze ve üniversite yetkililerine bildirdiler. Yapılan resmi yazışmaların ardından amatör balıkçılarla bölgeye giden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Öğretim Üyesi Dr. Sevinç Kapan geniş çaplı araştırma başlattı.

10.11.2020 10:57 - Son Güncelleme: 10.11.2020 10:58
Çanakkale’de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu

Çanakkale sahillerinde yaklaşık 9 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen mamut fosilleri bulundu.

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Çanakkale’de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahillerinde bir grup amatör balıkçı tarafından, yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen mamut fosilleri bulundu.

Çanakkale’de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu

Sosyal medya üzerinden kurdukları amatör balıkçılık grubuyla Çanakkale'nin hemen hemen tüm sahillerinde balık avlayan bir grup genç, geçtiğimiz günlerde Yeniköy sahillerinde kayaların içerisinde bulunan fosilleri keşfedince durumu müze ve üniversite yetkililerine bildirdiler.

Çanakkale’de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu

Yapılan resmi yazışmaların ardından amatör balıkçılarla bölgeye giden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Öğretim Üyesi Dr. Sevinç Kapan geniş çaplı araştırma başlattı.

Çanakkale’de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu

İlk olarak fosillerin olduğu kayalar belirlendi. Daha sonra kayaların içerisinde bulunan fosillerin zarar görmemesi için özel bir sıvıyla kayaların içerisindeki boşluklar dolduruldu. Bu sayede kayaların içerisindeki fosil kalıntıları taş kesme makinesiyle çıkarılarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde araştırma altına alındı.

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