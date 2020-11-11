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Yumurta alırken dikkat! Üzerinde 3 rakamı varsa... Meğer haberimiz bile yokmuş

Yumurta başta kahvaltı olmak üzere sofralarımızın ve yemeklerimizin vazgeçilmez parçalarından biri. Yumurta, besinler içerisinde en kaliteli proteini bünyesinde bulunduran, A, D, E ve B grubu vitaminler başta olmak üzre birçok faydalı vitamin içeren önemli bir besin kaynağıdır. Yumurtanın saymakla bitmeyen faydaları dışında bilmediğimiz birçok özelliği daha var. Kanserden fazla kiloya birçok probleme çözüm olan yumurtanın tüketimin bazı önemli püf noktaları var. Yumurtanın üzerindeki 0,1,2,3 kodları örneğin. Ne anlama geldiğini biliyor musunuz? İşte sizi şaşırtacak o gerçekler.

11.11.2020 06:15 - Son Güncelleme:
Yumurta alırken dikkat! Üzerinde 3 rakamı varsa... Meğer haberimiz bile yokmuş

Yumurta tüketirken çok işinize yarayacak birkaç püf noktasını sizin için derledik. Şimdiden kolay gelsin…

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Yumurta alırken dikkat! Üzerinde 3 rakamı varsa... Meğer haberimiz bile yokmuş

Yumurta buzdolabında saklanmalıdır. Birçok kişi yumurtayı dolaba koymadan önce dışı kirli olduğu için yıkıyor ama bu çok büyük bir hata. Yıkadığınız takdirde yumurtanın dışındaki bakteriler kabuktaki gözeneklerden içeri girer. Faydadan çok zararı vardır yani…

Yumurta alırken dikkat! Üzerinde 3 rakamı varsa... Meğer haberimiz bile yokmuş

Yumurtanın tazeliğini test etmenin en kolay yolu bir bardağa su doldurup yumurtayı içine atmaktır. Bardağın dibine batan yumurta taze, suyun üzerinde yüzen yumurta ise bayattır.

Yumurta alırken dikkat! Üzerinde 3 rakamı varsa... Meğer haberimiz bile yokmuş

Yumurtayı kırdığınızda ufak kabuk parçaları da içine kaçtıysa hiç üzülmeyin. Yumurtanın kabuğunu kaşık gibi kullanarak büyük parçaları toplayabilirsiniz. Ancak yumurtanın dışı kirliyse ve içiyle temas etmesini istemiyorsanız parmağınızı ıslatıp ucuyla yumurta kabuklarını toparlayabilirsiniz.

Yumurta alırken dikkat! Üzerinde 3 rakamı varsa... Meğer haberimiz bile yokmuş

Haşlanmış yumurtayı kolayı soymanın yollarından biri haşlama suyuna bir tutam karbonat ya da 1 tatlı kaşığı sirke eklemektir. Bir diğer yol ise yumurtanın sivri olmayan ucuna iğneyle bir delik açmaktır. Eğer birden fazla yumurtayı aynı anda soymak isterseniz büyükçe bir kavanozun üçte birine su doldurup yumurtaları içine koymak ve çalkalamak da bir çözüm olabilir. Yumurtalar kabuklarından kolayca ayrılacaktır.

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