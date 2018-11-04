Youtube fenomeni baba son model arabanın koltuğunu parçaladı

Alman otomotiv devinin arabalarından birinin koltuğunun içinde ne olduğunu merak etti, paramparça etti! İçinden çıkan şey ise...

Onlar baba-oğul her şeyin içini açıyorlar ve bunu videoya çekiyorlar. Son olarak bir galeriye giren baba-oğul, Mercedes-Benz

S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti ve içinden bakın neler çıktı?