Youtube fenomeni baba son model arabanın koltuğunu parçaladı
Alman otomotiv devinin arabalarından birinin koltuğunun içinde ne olduğunu merak etti, paramparça etti! İçinden çıkan şey ise görenleri merakın oldukça cezbetti.
4 Kasım 2018 Pazar, 15:32:06 Güncelleme: 15:43:50
Alman otomotiv devinin arabalarından birinin koltuğunun içinde ne olduğunu merak etti, paramparça etti! İçinden çıkan şey ise...
Onlar baba-oğul her şeyin içini açıyorlar ve bunu videoya çekiyorlar. Son olarak bir galeriye giren baba-oğul, Mercedes-Benz
S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti ve içinden bakın neler çıktı?
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