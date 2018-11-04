Youtube fenomeni baba son model arabanın koltuğunu parçaladı

Alman otomotiv devinin arabalarından birinin koltuğunun içinde ne olduğunu merak etti, paramparça etti! İçinden çıkan şey ise görenleri merakın oldukça cezbetti.

4 Kasım 2018 Pazar, 15:32:06 Güncelleme: 15:43:50
  • 1
  • 25
Youtube fenomeni baba son model arabanın koltuğunu parçaladı

Alman otomotiv devinin arabalarından birinin koltuğunun içinde ne olduğunu merak etti, paramparça etti! İçinden çıkan şey ise...

Onlar baba-oğul her şeyin içini açıyorlar ve bunu videoya çekiyorlar. Son olarak bir galeriye giren baba-oğul, Mercedes-Benz

S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti ve içinden bakın neler çıktı?

  • 2
  • 25
Youtube fenomeni baba son model arabanın koltuğunu parçaladı

İçinden neler mi çıktı?

  • 3
  • 25
Youtube fenomeni baba son model arabanın koltuğunu parçaladı

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

  • 4
  • 25
Youtube fenomeni baba son model arabanın koltuğunu parçaladı

YouTuber baba, arabanın içinde kesip biçme işlemi zor olacağından arabadan koltuğu sökmeye karar veriyor.

  • 5
  • 25
Youtube fenomeni baba son model arabanın koltuğunu parçaladı

Evet şimdi kesme işlemine kaldığımız yerden devam edebiliriz!

DİĞER GALERİLER