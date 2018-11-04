Bu testi çözün kişiliğinizi ortaya çıkartın

Sosyal medyayı sallayan bu test hem aklı zorluyor, hem de kişiliğiniz hakkında bir takım ipuçları da veriyor. Peki bu fotoğraflarda ilk bakışta ne görüyorsunuz? İşte Anastasiya Pavlova'nın illüstrasyonlarına göre resimli kişilik testi...

4 Kasım 2018 Pazar, 16:30:40 Güncelleme: 09:27:58
  • 1
  • 44
Bu testi çözün kişiliğinizi ortaya çıkartın

Bu resimlere bakan herkes ilk bakışta farklı canlı görüyor. Resme ilk baktığınızda gördüğünüz ilk canlı aslında kişiliğinizi ortaya koyuyor! İşte Anastasiya Pavlova'nın illüstrasyonlarına göre resimli kişilik testi...

TAVUK - KADIN YÜZÜ

Tavuk gördüyseniz içe kapanık bir yapınız olabilir! Sevdiklerinize hislerinizi söylemekten çekinmeyin! Kadın yüzünü fark ettiyseniz hayatta aradığınız kişi, yapmak istediğiniz meslek konusunda net fikirleriniz var! Sadece amacınızın biraz üzerine gitmeniz gerekiyor.

  • 2
  • 44
Bu testi çözün kişiliğinizi ortaya çıkartın

KEDİ - FARE

Eğer kedi gördüyseniz muhtemelen ruh ikizinizi buldunuz. Resimde ilk fark ettiğiniz canlı fare ise hayat sizin için lunaparktaki hız trenleri gibi. Yaşamınızda dengeye kucak açmalısınız.

  • 3
  • 44
Bu testi çözün kişiliğinizi ortaya çıkartın

YÜZ - DANS EDEN ÇİFT

Ağacın altında dans eden çifti fark ettiyseniz hayatta yaşadığınız her tecrübeden pozitif bir anlam çıkarıyorsunuz. Bıyıklı bir yüz gördüyseniz bir şeylerin zorla yapılabileceğine inanmıyorsunuz. Kontrolcülük size göre değil. Hayat sizi nereye sürüklerse oraya gidiyorsunuz.

  • 4
  • 44
Bu testi çözün kişiliğinizi ortaya çıkartın

SİYAH YÜZ - BEYAZ YÜZ

Yüzün beyaz tarafını gördüyseniz ilişkinizde denge ve uyumu sağlamışsınız demektir. İlk bakışta yüzün siyah tarafını fark ettiyseniz, uğradığınız haksızlıkların gün yüzüne çıkmasını istiyorsunuz.

  • 5
  • 44
Bu testi çözün kişiliğinizi ortaya çıkartın

KEDİ KAFASI - KÖPEK KAFASI

Kedi gördüyseniz özel hayatınız hakkında endişelenmeyi bırakmalısınız. Doğru kişi, doğru zamanda karşınıza çıkacak! Gördüğünüz canlı köpek ise aceleden hoşlanmayan bir yapınız olduğunu söyleyebiliriz. Doğru kişiyi bulmak için yıllarca bekleyebilirsiniz.

DİĞER GALERİLER