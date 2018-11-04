Bu testi çözün kişiliğinizi ortaya çıkartın
Sosyal medyayı sallayan bu test hem aklı zorluyor, hem de kişiliğiniz hakkında bir takım ipuçları da veriyor. Peki bu fotoğraflarda ilk bakışta ne görüyorsunuz? İşte Anastasiya Pavlova'nın illüstrasyonlarına göre resimli kişilik testi...
Bu resimlere bakan herkes ilk bakışta farklı canlı görüyor. Resme ilk baktığınızda gördüğünüz ilk canlı aslında kişiliğinizi ortaya koyuyor! İşte Anastasiya Pavlova'nın illüstrasyonlarına göre resimli kişilik testi...
TAVUK - KADIN YÜZÜ
Tavuk gördüyseniz içe kapanık bir yapınız olabilir! Sevdiklerinize hislerinizi söylemekten çekinmeyin! Kadın yüzünü fark ettiyseniz hayatta aradığınız kişi, yapmak istediğiniz meslek konusunda net fikirleriniz var! Sadece amacınızın biraz üzerine gitmeniz gerekiyor.
YÜZ - DANS EDEN ÇİFT
Ağacın altında dans eden çifti fark ettiyseniz hayatta yaşadığınız her tecrübeden pozitif bir anlam çıkarıyorsunuz. Bıyıklı bir yüz gördüyseniz bir şeylerin zorla yapılabileceğine inanmıyorsunuz. Kontrolcülük size göre değil. Hayat sizi nereye sürüklerse oraya gidiyorsunuz.