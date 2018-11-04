E-5'te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!

Sabah saatlerinde İstanbul'da D-100 karayolunda seyir halinde bulunan araçlar, kasasında uçaksavar taşıyan cipi görünce gözlerine inanamadı.

4 Kasım 2018 Pazar, 12:07:47 Güncelleme: 13:33:43
E-5'te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!
  • 1
  • 20
E-5te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!

Yer İstanbul, D-100 Karayolu. Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı askeri cipi görenler gözlerine inanamadı.

E-5'te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!
  • 2
  • 20
E-5te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!

Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi yer alıyordu.

E-5'te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!
  • 3
  • 20
E-5te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!

Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtti.

E-5'te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!
  • 4
  • 20
E-5te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!

Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.

E-5'te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!
  • 5
  • 20
E-5te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!
DİĞER GALERİLER