E-5te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!

E-5'te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!
Sabah saatlerinde İstanbul'da D-100 karayolunda seyir halinde bulunan araçlar, kasasında uçaksavar taşıyan cipi görünce gözlerine inanamadı.
4 Kasım 2018 Pazar, 12:07:47 Güncelleme: 13:33:43
E-5'te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!
E-5'te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!
E-5'te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!
E-5'te uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı!
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