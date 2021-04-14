Yöneticiliği bırakıp 6 yıl önce doğal ürünler imalathanesi açtı! 3 kıtada ürünlerini satıyor

Kayseri'de bir ilaç firmasında yönetici olarak çalışan Kadir Çakır, istifa ederek memleketi Niğde'de doğal ürünler imalathanesi kurdu. KOSGEB ve Ahiler Kalkında Ajansı'ndan da aldığı desteklerle işini büyüten Çakır, şu anda dünyada 3 kıtada siparişlere yetişmeye çalışıyor.

14.04.2021 12:41 - Son Güncelleme: 14.04.2021 12:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





