RAMAZAN İMSAKİYE
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Yöneticiliği bırakıp 6 yıl önce doğal ürünler imalathanesi açtı! 3 kıtada ürünlerini satıyor

Kayseri'de bir ilaç firmasında yönetici olarak çalışan Kadir Çakır, istifa ederek memleketi Niğde'de doğal ürünler imalathanesi kurdu. KOSGEB ve Ahiler Kalkında Ajansı'ndan da aldığı desteklerle işini büyüten Çakır, şu anda dünyada 3 kıtada siparişlere yetişmeye çalışıyor.

14.04.2021 12:41 - Son Güncelleme: 14.04.2021 12:41
Yöneticiliği bırakıp 6 yıl önce doğal ürünler imalathanesi açtı! 3 kıtada ürünlerini satıyor

Niğde'de geleneksel yöntemlerle üretilen sirke, reçel, pekmez, turşu, erişte, salça ve tarhana gibi yaklaşık 250 yöresel lezzet, iç piyasanın yanında yurt dışında da rağbet görüyor.

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Yöneticiliği bırakıp 6 yıl önce doğal ürünler imalathanesi açtı! 3 kıtada ürünlerini satıyor

Yaklaşık 6 yıl önce Kayseri'de yönetici olarak çalıştığı ilaç firmasından istifa ederek memleketi Niğde'de doğal ürünler imalathanesi açan Kadir Çakır, KOSGEB ve Ahiler Kalkınma Ajansından aldığı desteklerle işletmesini büyüttü.

Yöneticiliği bırakıp 6 yıl önce doğal ürünler imalathanesi açtı! 3 kıtada ürünlerini satıyor

İmalathanede doğal yöntemlerle üretilen 250 yöresel lezzet, yurt içinin yanı sıra 3 kıtadaki tüketicilere ulaştırılıyor. Çakır, AA muhabirine, siparişlere yetişmek ve alt yapıyı güçlendirmek için işletmeyi kurduktan sonra yaklaşık 2 yıl beklediklerini söyledi.

Yöneticiliği bırakıp 6 yıl önce doğal ürünler imalathanesi açtı! 3 kıtada ürünlerini satıyor

Yaptıkları doğal fermantasyon sirkelerini internet üzerinden de satmaya başladıklarını belirten Çakır, "Şu an altıncı yılımızdayız, son 3 yıldır sosyal medya üzerinden satış yapıyoruz. Özellikle salgın döneminde herkese ulaşmaya çalıştık. Küçük bir atölyede başladığımız üretim yerimizin sayısını KOSGEB'den aldığımız destekle 3'e çıkardık." dedi.

Yöneticiliği bırakıp 6 yıl önce doğal ürünler imalathanesi açtı! 3 kıtada ürünlerini satıyor

Çakır, işletmede aktif olarak 20 kişiye istihdam sağladıklarını, sirke, turşu ve salça sezonunda ise 250 kişiye iş imkanı sunduklarını aktardı.