Yöneticiliği bırakıp 6 yıl önce doğal ürünler imalathanesi açtı! 3 kıtada ürünlerini satıyor
Kayseri'de bir ilaç firmasında yönetici olarak çalışan Kadir Çakır, istifa ederek memleketi Niğde'de doğal ürünler imalathanesi kurdu. KOSGEB ve Ahiler Kalkında Ajansı'ndan da aldığı desteklerle işini büyüten Çakır, şu anda dünyada 3 kıtada siparişlere yetişmeye çalışıyor.
14.04.2021 12:41
- Son Güncelleme: 14.04.2021 12:41
Yaptıkları doğal fermantasyon sirkelerini internet üzerinden de satmaya başladıklarını belirten Çakır, "Şu an altıncı yılımızdayız, son 3 yıldır sosyal medya üzerinden satış yapıyoruz. Özellikle salgın döneminde herkese ulaşmaya çalıştık. Küçük bir atölyede başladığımız üretim yerimizin sayısını KOSGEB'den aldığımız destekle 3'e çıkardık." dedi.