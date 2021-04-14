Etiler'de tek teker üzerinde motosiklet şovu kötü bitti

KURALSIZ MOTOSİKLET KULLANIMLARI KAMERADA

Öte yandan kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk olarak, başka bir motosiklet sürücüsü tüm kuralları hiçe sayarak yaya geçidinin olduğu yerden yolun karşısına geçiyor.