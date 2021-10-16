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Yolcu otobüsü seyir halinde küle döndü

Düzce TEM Otoyolu'nda içinde 4 kişinin bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Araçta bulunanların erken tahliye olmasıyla olası bir facianın önüne geçilirken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı. Haberin detayları...

İHA
16.10.2021 17:36 - Son Güncelleme: 16.10.2021 18:33
Yolcu otobüsü küle seyir halinde küle döndü

Olay, TEM Otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Ç. yönetimindeki 34 DG 7708 plakalı iki katlı şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

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Yolcu otobüsü küle seyir halinde küle döndü

Dumanları fark eden sürücü ve araçta bulunan 3 kişi, panikle dışarıya çıktı.

Yolcu otobüsü küle seyir halinde küle döndü

Otobüsün motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yolcu otobüsü küle seyir halinde küle döndü

Yangın sebebiyle otoyolda trafik bir süre durdu. Yangının kontrol altına alınmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Yolcu otobüsü küle seyir halinde küle döndü

Yangın sebebiyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

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