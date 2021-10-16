Yolcu otobüsü seyir halinde küle döndü
Düzce TEM Otoyolu'nda içinde 4 kişinin bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Araçta bulunanların erken tahliye olmasıyla olası bir facianın önüne geçilirken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı. Haberin detayları...
16.10.2021 17:36
- Son Güncelleme: 16.10.2021 18:33
Olay, TEM Otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Ç. yönetimindeki 34 DG 7708 plakalı iki katlı şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.
Yangın sebebiyle otoyolda trafik bir süre durdu. Yangının kontrol altına alınmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.