Şehit Ömer Halisdemirin babası Elazığ'da herkesi ağlattı: Bir gün dedim ki "oğlum neden uyumuyorsun"...

2 kez Elazığ'a geldiğini ifade eden Hasan Hüseyin Halisdemir, "Bütün Güney Doğuyu gezdim. Buradan bütün Güney Doğulu hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Misafirperverler. Bizlere çok hürmetler ettiler. Konuşacağım çok şey var da, içim biraz buruk olduğu için sizi çok bekletmek istemiyorum. 15 Temmuz'dan önce yiğidim bayrama gelmişti. Bayramlaştıktan sonra çok içeri buruk görünüyordu. Uyku uyumuyordu. Bir gün dedim ki 'oğlum neden uyumuyorsun' oda, 'baba uykularım yok' dedi. Oğlum bir sıkıntın mı var ailenle mi ilgili diye sordum hayır baba dedi. Giderken Allah içime doğurdu dedim ki bu çocuk şehit olur. Bana 'baba bir gün bir şehadetlik getirteceğim' dedi. 15 Temmuz gecesi Cuma günü Zekai Paşanın emri ile 'Ömer oğlum bu namus senin namusun, ben gelene kadar da bu binayı bekleyeceksin, hainler geliyor' demiş. Yiğidim de tamam komutanım diyor ve helalleşiyorlar. Zekai Paşanın konuşması, o gece Ömer'le 8 kez konuştum amca dedi. Ömer'e hainler geliyor, Semih Terzi'yi alnından vuracaksın demiş. Şükürler olun o haini vurmuş" dedi.