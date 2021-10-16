Şehit Ömer Halisdemirin babası Elazığ'da herkesi ağlattı: Bir gün dedim ki "oğlum neden uyumuyorsun"...
Elazığ'da düzenlenen Şühedanın Sesi Elazığ programında konuşan ve oğlunu anlatan şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, hem ağladı hem ağlattı. Oğlu Ömer Halisdemir ile arasında geçen diyaloğu aktaran Hasan Hüseyin Halisdemir, "15 Temmuz'dan önce yiğidim bayrama gelmişti. Bayramlaştıktan sonra çok içeri buruk görünüyordu. Uyku uyumuyordu. Bir gün dedim ki 'oğlum neden uyumuyorsun' oda, 'baba uykularım yok' dedi. Oğlum bir sıkıntın mı var ailenle mi ilgili diye ordum hayır baba dedi. Giderken Allah içime doğurdu dedim ki bu çocuk şehit olur. Bana 'baba bir gün bir şehadetlik getirteceğim' dedi." ifadelerini kullandı. Programa katılan şehit ailelerinde gözyaşları sel oldu. Haberin detayları...
Elazığ'da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları tarafından 'Şühedanın Sesi Elazığ' programı düzenlendi. Bünyamin Eroğlu ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, Şehit Alp Taşdemir'in babası Hafız İbrahim Taşdemir'in Kur'an-ı Kerim tilaveti okuması ile başladı.
15 Temmuz'da hain darbe girişimini önleyen kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, oğlunu anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Kendisi gibi salondakilerde göz yaşlarını tutamadı.
2 kez Elazığ'a geldiğini ifade eden Hasan Hüseyin Halisdemir, "Bütün Güney Doğuyu gezdim. Buradan bütün Güney Doğulu hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Misafirperverler. Bizlere çok hürmetler ettiler. Konuşacağım çok şey var da, içim biraz buruk olduğu için sizi çok bekletmek istemiyorum. 15 Temmuz'dan önce yiğidim bayrama gelmişti. Bayramlaştıktan sonra çok içeri buruk görünüyordu. Uyku uyumuyordu. Bir gün dedim ki 'oğlum neden uyumuyorsun' oda, 'baba uykularım yok' dedi. Oğlum bir sıkıntın mı var ailenle mi ilgili diye sordum hayır baba dedi. Giderken Allah içime doğurdu dedim ki bu çocuk şehit olur. Bana 'baba bir gün bir şehadetlik getirteceğim' dedi. 15 Temmuz gecesi Cuma günü Zekai Paşanın emri ile 'Ömer oğlum bu namus senin namusun, ben gelene kadar da bu binayı bekleyeceksin, hainler geliyor' demiş. Yiğidim de tamam komutanım diyor ve helalleşiyorlar. Zekai Paşanın konuşması, o gece Ömer'le 8 kez konuştum amca dedi. Ömer'e hainler geliyor, Semih Terzi'yi alnından vuracaksın demiş. Şükürler olun o haini vurmuş" dedi.