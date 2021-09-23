Yok böyle iyilik! Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısını aracın bagajına oturtup yukarı çekti
"Dünya bu güzel insanların hatrına" dönüyor dedirten olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Dik bir yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısı gencin yardımına o esnada oradan geçen bir sürücü yetişti. Aracının bagajına bindirilen genç el arabasını tutarak yukarı çıkarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
23.09.2021 11:44
- Son Güncelleme: 23.09.2021 11:44
İstanbul Başakşehir'de dik bir yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısı gencin yardımına o esnada oradan geçen bir sürücü yetişti.