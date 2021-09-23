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Yok böyle iyilik! Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısını aracın bagajına oturtup yukarı çekti

"Dünya bu güzel insanların hatrına" dönüyor dedirten olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Dik bir yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısı gencin yardımına o esnada oradan geçen bir sürücü yetişti. Aracının bagajına bindirilen genç el arabasını tutarak yukarı çıkarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

23.09.2021 11:44 - Son Güncelleme: 23.09.2021 11:44
Yok böyle iyilik! Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısını aracın bagajına oturtup yukarı çekti

İstanbul Başakşehir'de dik bir yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısı gencin yardımına o esnada oradan geçen bir sürücü yetişti.

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Yok böyle iyilik! Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısını aracın bagajına oturtup yukarı çekti

Aracının bagajına bindirilen genç el arabasını tutarak yukarı çıkarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yok böyle iyilik! Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısını aracın bagajına oturtup yukarı çekti

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Kayabaşında meydana geldi. Kağıt toplayıcısı bir genç dik bir yokuşa denk geldi.

Yok böyle iyilik! Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısını aracın bagajına oturtup yukarı çekti

Yokuşu çıkmaya çalışan ancak çıkmakta zorlanan genci fark eden bir kişi aracının arka kısmında bulunan kapıyı açarak kağıt toplayıcısı ve aracının yokuşu çıkmasına yardımcı oldu.

Yok böyle iyilik! Yokuşta zorlanan kağıt toplayıcısını aracın bagajına oturtup yukarı çekti

O esnada orada bulunan vatandaşların takdirini kazanan davranış ise cep telefonu görüntüsü ile kaydedildi.

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