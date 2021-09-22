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Pastırma nerenin? Pastırma nerede meşhur? Tartışma büyüyecek Sivas Ticaret Borsası coğrafi işaret için başvuru yaptı

Pastırma diyince ilk akla gelen şehir hiç şüphesiz Kayseri. Ancak Kastamonu'nun da bu konuda hakkını teslim etmek gerekir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz yıllarda "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" diyerek pastırma konusunda tarafını belli etmişti. "Pastırma nerenin? Pastırma nerede meşhur?" soruları arama motorlarında en çok aratılan sorular olurken bir şehir daha bu tartışmaya katıldı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, lezzetini kentte üretilen büyükbaş hayvan etinden, tuzu ve çemeninden alan "Sivas pastırması" için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

AA
22.09.2021 14:37 - Son Güncelleme: 22.09.2021 14:37
Pastırma nerenin? Pastırma nerede meşhur? Tartışma büyüyecek Sivas Ticaret Borsası coğrafi işaret için başvuru yaptı

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, lezzetini kentte üretilen büyükbaş hayvan etinden, tuzu ve çemeninden alan "Sivas pastırması" için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

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Pastırma nerenin? Pastırma nerede meşhur? Tartışma büyüyecek Sivas Ticaret Borsası coğrafi işaret için başvuru yaptı

Hastaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Sivas pastırması"nı markalaştırmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Pastırma nerenin? Pastırma nerede meşhur? Tartışma büyüyecek Sivas Ticaret Borsası coğrafi işaret için başvuru yaptı

Tescilin alınmasının ardından pastırmayı belli standartlara göre üreteceklerini kaydeden Hastaoğlu, "Kentimizin sahip olduğu değerlerden biri de Sivas mutfağıdır.

Pastırma nerenin? Pastırma nerede meşhur? Tartışma büyüyecek Sivas Ticaret Borsası coğrafi işaret için başvuru yaptı

Zengin mutfağı ve özgün yemekleriyle Sivas bir gastronomi şehri olmaya adaydır. Bu konu odağında çalışmalar da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Pastırma nerenin? Pastırma nerede meşhur? Tartışma büyüyecek Sivas Ticaret Borsası coğrafi işaret için başvuru yaptı

Coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Hastaoğlu, "Sivas pastırması, kentimizde yetiştirilmiş sağlıklı ve 2 yaşını doldurmuş danalardan elde edilen karkas etinin Sivas kaya tuzuyla tuzlanıp kurutulması ve acı toz biber, ince öğütülmüş pastırmalık çemen ve sarımsakla kaplanmasıyla üretilir.

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