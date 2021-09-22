Pastırma nerenin? Pastırma nerede meşhur? Tartışma büyüyecek Sivas Ticaret Borsası coğrafi işaret için başvuru yaptı
Pastırma diyince ilk akla gelen şehir hiç şüphesiz Kayseri. Ancak Kastamonu'nun da bu konuda hakkını teslim etmek gerekir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz yıllarda "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" diyerek pastırma konusunda tarafını belli etmişti. "Pastırma nerenin? Pastırma nerede meşhur?" soruları arama motorlarında en çok aratılan sorular olurken bir şehir daha bu tartışmaya katıldı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, lezzetini kentte üretilen büyükbaş hayvan etinden, tuzu ve çemeninden alan "Sivas pastırması" için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunduklarını bildirdi.
22.09.2021 14:37
- Son Güncelleme: 22.09.2021 14:37
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, lezzetini kentte üretilen büyükbaş hayvan etinden, tuzu ve çemeninden alan "Sivas pastırması" için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunduklarını bildirdi.
Coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Hastaoğlu, "Sivas pastırması, kentimizde yetiştirilmiş sağlıklı ve 2 yaşını doldurmuş danalardan elde edilen karkas etinin Sivas kaya tuzuyla tuzlanıp kurutulması ve acı toz biber, ince öğütülmüş pastırmalık çemen ve sarımsakla kaplanmasıyla üretilir.