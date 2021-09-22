Pastırma nerenin? Pastırma nerede meşhur? Tartışma büyüyecek Sivas Ticaret Borsası coğrafi işaret için başvuru yaptı

Coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Hastaoğlu, "Sivas pastırması, kentimizde yetiştirilmiş sağlıklı ve 2 yaşını doldurmuş danalardan elde edilen karkas etinin Sivas kaya tuzuyla tuzlanıp kurutulması ve acı toz biber, ince öğütülmüş pastırmalık çemen ve sarımsakla kaplanmasıyla üretilir.