SON DAKİKA: Bartın'da otomobil ile çarpışan otobüs devrildi: 3 ölü 1 yaralı
Son dakika haberleri... Bartın'da, otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı. Kazada teyzesinin cenaze törenine giden otomobil sürücüsü komiser yardımcısı Uğur Özdemir ile eşi ve otobüsün yedek sürücüsü yaşamlarını yitirirken, diğer şoför ise yaralandı. Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne 3 ay önce atanan komiser yardımcısı Uğur Özdemir'in, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki teyzesinin cenazesine katılmak için izin aldığı, eşiyle birlikte yola çıktıkları belirtildi.
Zonguldak'tan Bartın istikametine gitmekte olan Nuri Ercan idaresindeki 50 DK 316 plakalı Efe Tur'a ait içerisinde yolcu olmayan otobüs, sürücünün rampada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce istinat duvarına ardından da Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Uğur Özdemir idaresindeki 40 BD 498 plakalı otomobile çarptı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrilirken, otomobil ise yol kenarındaki yağmur kanalına girdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Uğur Özdemir ile eşi Emine Özdemir ve otobüsün altında kalan yedek sürücü Halit Uğur'un yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
Otobüs sürücüsü Nuri Ercan ise yaralandı. Ağır yaralanan Nuri Ercan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.