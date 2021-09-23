SON DAKİKA: Bartın’da otomobil ile çarpışan otobüs devrildi: 3 ölü 1 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Uğur Özdemir ile eşi Emine Özdemir ve otobüsün altında kalan yedek sürücü Halit Uğur'un yaşamlarını yitirdiği belirlendi.