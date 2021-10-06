Hiç öyle masum değil 'koca ineğim, civeleğim...' Müge Anlı'nın okuduğu saplantılı aşk mektuplarının altından neler çıktı neler!
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı yine çok konuşulacak bir olayı programında işliyor. Ancak bu kriminal olayda seyirciyi şaşkınlıkla birlikte şaşkına çeviren detaylar da var. Balıkesir'in Havran ilçesinde 2018 yılında bir cinayet işleniyor. Mustafa Kut isimli kişi, evden tarlasına gitmek için çıkıyor ve kısa süre sonra tarlasının yanındaki sulama alanının orada ölü olarak bulunuyor.
Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan, Türk televizyonlarının ekol işlerinden biri haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok vakayı ele almaya ve aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı yine çok konuşulacak bir olayla gündemde. Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen eşi Mustafa Kut'un katilini aramak için Müge Anlı canlı yayınına çıkan Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçladı. Ramazan Şahin'in evli Dürdane Kut'a yazdığı mektuptaki 'Koca ineğim, tavşanım, civelek Dürdanem' sözleri çok konuşulurken, Ramazan Şahin, Müge Anlı canlı yayınında soluğu aldı. İşte detaylar...
Müge Anlı, ekrana getirdiği cinayete ilişkin canlı yayında detayları paylaşırken talihsiz adamın su borusu yüzünden tartışma yaşadığı kişiler ile ölümünden sonra eşi Dürdane Kut'un yollarına aşk mektupları bırakan köylüleri Ramazan Şahin'e dikkat çekti.
Eşinin katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen iki çocuk annesi Dürdane Kut, tarlasına, bahçesine ve köy yollarına aşk mektubu bırakan Ramazan Şahin'in cinayetle ilgisi olduğunu iddia etti.
Evlenmeden önce eşinin kuzeni Necati Kır'ın da kendisini sevip istediğini ancak Mustafa Kut'la evlendiği için iki kuzenin aralarının bozuk olduğunu söyleyen Kut, eşinin ölümüyle kuzeni Necati'nin de bağlantılı olabileceğini öne sürdü.
"SENİ BAŞKALARINA YAR ETMEM"
Duydukları karşısında şaşkınlık yaşayan Müge Anlı, Ramazan Şahin'in Dürdane Kut'a yazdığı mektupları canlı yayında okudu.
Kut'a yazılan aşk mektubu: