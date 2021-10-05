SON DAKİKA: Şebnem Köker'in ölümünde flaş gelişme! İntihar mı cinayet mi? Savcılık iddianameyi hazırladı
Son dakika haberleri... Hemşire Şebnem Köker, erkek arkadaşıyla kaldığı pansiyonun 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Şebnem Köker'in ölümü sonrası akıllarda tek soru vardı: İntihar mı cinayet mi? Erkek arkadaşı Timuçin B. ifadesinde "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim, gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" derken arkadaşlarına ise "O atlamak isterken tutmaya çalıştım ancak tutamadım" dedi. Bu çelişkili ifadeler sonrasında savcılıktan flaş bir hamle geldi. Savcılık, Timuçin B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İşte son dakika haberinin detayları...
Olay, Haziran ayında İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İzmir'de bir hastanede hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Şebnem Köker hafta sonu İstanbul'a geldi. Erkek arkadaşı Timuçin B. ile pansiyonda kaldı.
HEMŞİRE ŞEBNEM KÖKER'İN ÖLÜMÜNDE FLAŞ GELİŞME!
Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Şebnem Köker'le aynı odada kalan erkek arkadaşı Timuçin B.'nin ifadesi alındı. Timuçin B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" dediği ileri sürüldü.
SAVCILIK 'İNTİHAR MI CİNAYET Mİ' ÇELİŞKİSİNE NOKTAYI KOYDU
Şebnem Köker'in sabaha karşı 03.00 sıralarında pansiyonun 3'üncü katındaki odanın penceresinden, zemindeki istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düşüp hayatını kaybetmesinin ardından olay çok yönlü soruşturuldu.
İfadesi alındıktan sonra serbest kalan sevgilisi Timuçin B. yeniden gözaltına alındı ancak yine adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Serbest kalmasına savcılık itiraz etse de sonuç değişmedi.