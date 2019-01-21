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Yoğurt sağlıklı beslenmeye yardımcı oluyor! Ev yapımı yoğurt daha sağlıklı...

Yoğurt, mide ve bağırsak hastalıklarına iyi geliyor. Sağlıklı beslenmeye de yardımcı olan yoğurt insan vücudu için vazgeçilmez besinlerden bir tanesidir. Uzmanlar ev yapımı yoğurdun, uzun ömürlü yoğurtlardan daha sağlıklı olduğu görüşünde. Yoğurtla ilgili merak edilen sorulara Doç. Dr. Yavuz Dizdar cevap verdi...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 19:17:05 Güncelleme: 19:32:47
Yoğurt sağlıklı beslenmeye yardımcı oluyor! Ev yapımı yoğurt daha sağlıklı...

Açık yoğurdun her zaman daha iyi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Yavuz Dizdar, sağlık için yoğurt yenmesinin şart olduğunu söyledi.

Yoğurt sağlıklı beslenmeye yardımcı oluyor! Ev yapımı yoğurt daha sağlıklı...

Özellikle mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelen yoğurt, aynı zamanda sağlıklı beslenmeye de yardımcı oluyor.

Yoğurt sağlıklı beslenmeye yardımcı oluyor! Ev yapımı yoğurt daha sağlıklı...

Bazı farklı düşünceler olsa da uzmanların genel görüşü evde yapılan yoğurdun daha sağlıklı olduğu yönünde.

Yoğurt sağlıklı beslenmeye yardımcı oluyor! Ev yapımı yoğurt daha sağlıklı...

Bu anlamda ev yoğurdunun sağlık açısından önemini değerlendiren Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar, iyi bir yoğurdun insan vücudu için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Yoğurt sağlıklı beslenmeye yardımcı oluyor! Ev yapımı yoğurt daha sağlıklı...

İyi bir ev yoğurdunun nasıl yapılması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Yavuz Dizdar öncelikle iyi bir süt bulunması gerektiğinin altını çizerek, "Ev yoğurdu dediğiniz zaman, bu süt açık süttür.

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