Yoğurt sağlıklı beslenmeye yardımcı oluyor! Ev yapımı yoğurt daha sağlıklı...

Yoğurt, mide ve bağırsak hastalıklarına iyi geliyor. Sağlıklı beslenmeye de yardımcı olan yoğurt insan vücudu için vazgeçilmez besinlerden bir tanesidir. Uzmanlar ev yapımı yoğurdun, uzun ömürlü yoğurtlardan daha sağlıklı olduğu görüşünde. Yoğurtla ilgili merak edilen sorulara Doç. Dr. Yavuz Dizdar cevap verdi...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 19:17:05 Güncelleme: 19:32:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





