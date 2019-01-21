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Kanlı Ay tutulması görenleri hayran bıraktı! İşte Türkiye'den çekilen manzaralar...

Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan kanlı Ay tutulması, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de izlendi

21 Ocak 2019 Pazartesi, 19:32:19 Güncelleme: 19:33:00
Kanlı Ay tutulması görenleri hayran bıraktı! İşte Türkiye'den çekilen manzaralar...

Bütün dünyanın merakla takip ettiği kanlı Ay tutulması, bu sabah başladı.

Kanlı Ay tutulması görenleri hayran bıraktı! İşte Türkiye'den çekilen manzaralar...

'Kanlı Ay' olarak bilinen bu yılın tek Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından izlenebilirken, Türkiye'nin de çeşitli yerlerinden izlendi.

Kanlı Ay tutulması görenleri hayran bıraktı! İşte Türkiye'den çekilen manzaralar...

Akşam saatlerinde Ordu semalarında gözlenen 'Kanlı Ay' ve önünden geçen helikopter ile güzel görüntü oluşturdu.

Kanlı Ay tutulması görenleri hayran bıraktı! İşte Türkiye'den çekilen manzaralar...

Elazığ'ın Palu ilçesinde akşam saatlerinde gözlenen 'Kanlı Ay', tarihi Küçük Cami ve Ulu Cami ile birlikte görüntülendi.

Kanlı Ay tutulması görenleri hayran bıraktı! İşte Türkiye'den çekilen manzaralar...
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