Kanlı Ay tutulması görenleri hayran bıraktı! İşte Türkiye'den çekilen manzaralar...
Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan kanlı Ay tutulması, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de izlendi
21 Ocak 2019 Pazartesi, 19:32:19
Güncelleme: 19:33:00
Bütün dünyanın merakla takip ettiği kanlı Ay tutulması, bu sabah başladı.
'Kanlı Ay' olarak bilinen bu yılın tek Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından izlenebilirken, Türkiye'nin de çeşitli yerlerinden izlendi.
Akşam saatlerinde Ordu semalarında gözlenen 'Kanlı Ay' ve önünden geçen helikopter ile güzel görüntü oluşturdu.
Elazığ'ın Palu ilçesinde akşam saatlerinde gözlenen 'Kanlı Ay', tarihi Küçük Cami ve Ulu Cami ile birlikte görüntülendi.