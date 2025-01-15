Nurzade Hanım, 67 gündür ulaşamadığı 27 yaşındaki oğlu Oğuz Çelik'i aramak için Sakarya'dan Müge Anlı stüdyolarına geldi. Nurzade Hanım'ın söyledikleri herkesin ağzını açık bıraktı.
YENGESİ İLE KAÇTI
Nurzade Hanım, 27 yaşındaki oğlu Oğuz'un 2 çocuğunu, hasta ağabeyini ve hamile karısını ardında bırakarak, 40 yaşındaki yengesi Revşan ile kaçtığını söyledi.
Acılı anne, "Büyük oğlum İdris, bunlar kaçtıktan sonra hastalandı. Şu an yoğun bakımda. Oğuz ve karısı benim yanımda yaşıyor. Yengesi ile ne kadar süredir ilişkisi olduğunu bilmiyorum" dedi.
GELİNİN SÖZLERİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI
Söz konusu iddialar üzerine yenge Revşan yayına bağlandı. Nurzade Hanım'ın "Utanmıyor mu?" diyerek isyan etti gelinin sözleri ağızları açık bıraktı. Oğuz ile kaçan gelin Revşan "Utanmıyorum neden utanıyım! Ben o adamı hastaneye götürürken kayınvalidem neredeymiş! Utanmıyorum hiç de utanmıyorum. Ben çırpınırken kimse yanımda yoktu" ifadelerini kullandı.
Bu sözler üzerine kendisini tutamayan Anlı dayanamayıp "Anası yok oğlu olmuş işte Oğuz!" dedi.Konuşma sırasında yengesiyle kaçan Oğuz'un eşinin 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı "Seni kandırmış kadını hamile bırakmış! Madem arası kötü nasıl 4 aylık hamile kadın" dedi.
Oğuz'un yengesi uğruna terk ettiği hamile eşi de yayına bağlanarak kocasıyla eltisinin yazışmalarını yakaladığını açıkladı. Hamile eş daha sonra ise fotoğrafları yakaladığını da söyleyerek herkesi yüzleştirdiğini söyledi. Acılı eş, "Tek pişmanlığım o gün Revşan'ı yolup kapıya atmalıydım tek pişmanlığım bu" dedi.
"SENİN NEYİNE ÖZENECEĞİM"
Müge Anlı eltilerin yüzleşme sırasında Revşan'ın terk edilen eşe "Senin neyine özeneceğim" demesi üzerine "Kocasına özenmişsin daha neyine özeneceksin!" diyerek yanıt verdi.
Anlı, Oğuz'a da sert sözlerle yüklendi. Anlı, "Oğuz da çok ahlaksız ahlaksızın dibi! O senin yengen! Karın hamile yuh devenin nalı diyeceğim bu benim diyebileceğim en ağır küfür oluyor burada! Kızım senin hiç mi aklın yok? " diyerek sinirlendi. Anlı, Revşan'ın psikolojisinin yerinde olmadığını düşündüğünü belirterek, yayına davet etti.