Oğuz'un yengesi uğruna terk ettiği hamile eşi de yayına bağlanarak kocasıyla eltisinin yazışmalarını yakaladığını açıkladı. Hamile eş daha sonra ise fotoğrafları yakaladığını da söyleyerek herkesi yüzleştirdiğini söyledi. Acılı eş, "Tek pişmanlığım o gün Revşan'ı yolup kapıya atmalıydım tek pişmanlığım bu" dedi.

Anlı, Oğuz'a da sert sözlerle yüklendi. Anlı, "Oğuz da çok ahlaksız ahlaksızın dibi! O senin yengen! Karın hamile yuh devenin nalı diyeceğim bu benim diyebileceğim en ağır küfür oluyor burada! Kızım senin hiç mi aklın yok? " diyerek sinirlendi. Anlı, Revşan'ın psikolojisinin yerinde olmadığını düşündüğünü belirterek, yayına davet etti.