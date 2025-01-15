Esenyurt’ta kavgalı oldukları bir genci kaçırmaya çalışan magandalar yakalandı!

Şüphelilerin ifadelerinde olay günü M.A.'nın yolda yürüdüğünü gördüklerini ve amaçlarının dövüp kendisine ders vermek olduğunu belirttikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde "Amacımız onu kaçırmak değildi. Ancak bize direnince yanlışlıkla minibüse bindirdik. Çevredekilerin tepkisinden korkunca bırakıp olay yerinden kaçtık." dediği bilgisi de edinildi. Gasp ettikleri telefonu M.A.'ya geri vermeyi düşündüklerini de anlatan şüphelilerin "Cep telefonu yanlışlıkla minibüsün içine düşmüştü.

Onu geri vermeyi düşünürken polis bizi yakaladı" dedikleri belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.