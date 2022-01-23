Yoğun bakımda ölüme neden olan şakada yeni gelişme! Hayatını kaybeden hastanın kızı konuştu
İstanbul Şişli'de bulunan bir hastanede biyomedikal personeli olarak görev yapan kişinin hemşire ile arasında başlayan kalem şakası bir hastanın ölümü ile sonuçlandı. Skandal olayın ortaya çıkması sonrası olayla ilgili savcılık tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı. Babasının bir ihmal üzerine hayatını kaybettiğini öğrenen Dicle S., önemli açıklamalar yaptı.
23.01.2022 14:59
- Son Güncelleme: 23.01.2022 14:59
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDA YENİ GELİŞME!
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde görev yapan biyomedikal personeli Fatih K., yoğun bakımda hemşire Ekrem K. ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikiliden Ekrem K. elindeki evrakları imzalamak için Fatih K.'nin cebindeki kalemi aldı.