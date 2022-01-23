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Yoğun bakımda ölüme neden olan şakada yeni gelişme! Hayatını kaybeden hastanın kızı konuştu

İstanbul Şişli'de bulunan bir hastanede biyomedikal personeli olarak görev yapan kişinin hemşire ile arasında başlayan kalem şakası bir hastanın ölümü ile sonuçlandı. Skandal olayın ortaya çıkması sonrası olayla ilgili savcılık tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı. Babasının bir ihmal üzerine hayatını kaybettiğini öğrenen Dicle S., önemli açıklamalar yaptı.

23.01.2022 14:59 - Son Güncelleme: 23.01.2022 14:59
Yoğun bakımda ölüme neden olan şakada yeni gelişme! Hayatını kaybeden hastanın kızı konuştu

İstanbul Şişli'deki bir hastanede, biyomedikal personeli olarak görev yapan kişi ile hemşire arasında başlayan kalem şakası bir hastanın ölümüyle sonuçlandı. Korkunç olay, 20 Şubat 2020'de Şişli'deki hastanede meydana geldi.

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Yoğun bakımda ölüme neden olan şakada yeni gelişme! Hayatını kaybeden hastanın kızı konuştu

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Hastanenin yoğun bakım ünitesinde görev yapan biyomedikal personeli Fatih K., yoğun bakımda hemşire Ekrem K. ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikiliden Ekrem K. elindeki evrakları imzalamak için Fatih K.'nin cebindeki kalemi aldı.

Yoğun bakımda ölüme neden olan şakada yeni gelişme! Hayatını kaybeden hastanın kızı konuştu

'KALEMİMİ VER YOKSA OKSİJEN VANASINI KAPATIRIM'
Kalemi geri isteyen Fatih K. karşılık bulamayınca Ekrem K.'yi 'Kalemimi ver yoksa oksijen vanasını kapatırım' diye tehdit etti.

Yoğun bakımda ölüme neden olan şakada yeni gelişme! Hayatını kaybeden hastanın kızı konuştu

OKSİJEN YETERSİZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ
Ekrem K. kalemi vermemekte ısrar etti. Bunun üzerine Fatih K. oksijen panosunu açarak yoğun bakıma oksijen veren vanayı kapattı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarmların çalması üzerine hemşire Ekrem K. yoğun bakımdaki hastaların yanına koştu.

Yoğun bakımda ölüme neden olan şakada yeni gelişme! Hayatını kaybeden hastanın kızı konuştu

Bu sırada yoğun bakımda yatan Yusuf S., oksijen yetersizliğinden ajite oldu. Hasta, Ekrem K.'nin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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