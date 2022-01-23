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SON DAKİKA: İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu ve Tokat'ta yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... İstanbul Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9'u ağır 17 yolcu yaralandı. Kaza anını anlatan yolcu ise "Ben uyku halindeydim. Gözümü bir anda açtım. Hıza uyandım zaten. Çok hızlı gidiyordu. Bir anda kaymaya başladı, sonra takla attık." dedi. Tokat Erbaa'da da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi! Kazada bir kişi öldü çok sayıda yaralı var.

23.01.2022 12:28 - Son Güncelleme: 23.01.2022 12:41
SON DAKİKA: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu ve Tokat’ta yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9'u ağır 17 yolcu yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. Kaza yeri havadan da fotoğraflandı.

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SON DAKİKA: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu ve Tokat’ta yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza saat 08.30 sıralarında Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde meydana geldi.

SON DAKİKA: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu ve Tokat’ta yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere hareket eden ve içinde personel dahil 22 kişi bulunan şehirlerarası yolcu otobüsü, Dudullu'dan yolcu almak üzere ilerlediği sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

SON DAKİKA: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu ve Tokat’ta yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, otobüste sıkışan yolcuları tahliye etti.

SON DAKİKA: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu ve Tokat’ta yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kazada otobüs şoförü Erol Çevik(52) ile Cafer İzmirli(30), Uğur Gökner(29) hayatını kaybederken; araç muavini Sinan Dönmez, Funda Gökner, Altay Arıcı, Mustafa Nadir, Oğuzkaan Ceylan, Elif Ecrin Ak, Çiğdem Ak, Rıza Karataş, Yılmaz Güney Ceylan, Muhammet Ali, Ayşe Sevinç, Emirhan Er, Sevinç Özkan, Hüseyin Çömez, Oğuzhan Demir, Burcu Atmaca, Tuğçe Gebeş, Yusuf Gebeş ve Burcu B. yaralandı.

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