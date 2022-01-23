SON DAKİKA: İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu ve Tokat'ta yolcu otobüsleri devrildi! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberleri... İstanbul Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9'u ağır 17 yolcu yaralandı. Kaza anını anlatan yolcu ise "Ben uyku halindeydim. Gözümü bir anda açtım. Hıza uyandım zaten. Çok hızlı gidiyordu. Bir anda kaymaya başladı, sonra takla attık." dedi. Tokat Erbaa'da da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi! Kazada bir kişi öldü çok sayıda yaralı var.
23.01.2022 12:28
- Son Güncelleme: 23.01.2022 12:41
İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9'u ağır 17 yolcu yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. Kaza yeri havadan da fotoğraflandı.
Kazada otobüs şoförü Erol Çevik(52) ile Cafer İzmirli(30), Uğur Gökner(29) hayatını kaybederken; araç muavini Sinan Dönmez, Funda Gökner, Altay Arıcı, Mustafa Nadir, Oğuzkaan Ceylan, Elif Ecrin Ak, Çiğdem Ak, Rıza Karataş, Yılmaz Güney Ceylan, Muhammet Ali, Ayşe Sevinç, Emirhan Er, Sevinç Özkan, Hüseyin Çömez, Oğuzhan Demir, Burcu Atmaca, Tuğçe Gebeş, Yusuf Gebeş ve Burcu B. yaralandı.