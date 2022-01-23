Uludağ doldu taştı! Yoğun sis ve tipiye rağmen kayak severler akın etti

Ama Uludağ'a daha çok geliyorum. Arkadaşım ile geldim. Ben daha önce kayak yapıyordum, arkadaşım ilk kez yaptı. Kayak yapmaya bayıldı. Sezon bitmeden birkaç kez daha geleceğiz. Hava çok soğuk. Biraz önce birinden duydum, '1950 yılından beri rekor kar' diyorlardı. Biz de galiba ona denk geldik" diye konuştu.