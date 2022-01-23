Uludağ doldu taştı! Yoğun sis ve tipiye rağmen kayak severler akın etti
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yoğun sis ve tipiye rağmen kayak pistleri dolup taştı. Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı bölgede, hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceyi gördü.
Yarıyıl tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenler, bölgedeki otel ve tesislerde yoğunluk oluşturdu. Yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşan Uludağ'da, sömestr tatili ile birlikte hareketlilik arttı. Bölgedeki otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Otellerdeki doluluk oranının yarıyıl tatilinin ilk haftasında yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.
KAR KALINLIĞI BİR GECEDE 15 SANTİMETRE ARTTI
Kar yağışının aralıksız olarak devam ettiği Uludağ'da, kar kalınlığı bir gecede 15 santimetre arttı. Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı Uludağ'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceyi gördü. Bölgede yoğun sis ve tipi etkili olurken, görüş mesafesi de kısaldı.
"GALİBA REKOR KARA DENK GELDİK"
Hafta sonu tatili için Uludağ'a geldiğini söyleyen Elif Yavaş "Hava çok soğuk, kayak yapmaya çalışıyorum. Çok eğlenceli. Kış bitmeden tekrar geleceğim" dedi. İstanbul'dan geldiğini belirten Yetkin Bulut da "Her sene Erciyes ya da Uludağ'ı tercih ediyorum.
Ama Uludağ'a daha çok geliyorum. Arkadaşım ile geldim. Ben daha önce kayak yapıyordum, arkadaşım ilk kez yaptı. Kayak yapmaya bayıldı. Sezon bitmeden birkaç kez daha geleceğiz. Hava çok soğuk. Biraz önce birinden duydum, '1950 yılından beri rekor kar' diyorlardı. Biz de galiba ona denk geldik" diye konuştu.