YKS Türkiye şampiyonları Selin Aşıkiraz ve Zeynep Dila Kuyucu başarının sırrını açıkladı: Çok ders çalışmayın

Öğrencisini tebrik eden İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz ise sınava giren bütün öğrencileri de tebrik ettiğini belirterek, "Sıralama önemli ama sıralamadan daha önemli şeyler var. Bu da ülke sevgisidir. Selin de başarılı bir öğrencimiz. Onunla ilgili öğretmenleriyle konuştuğumuzda zaten bir derece bekliyorduk Selin'den ama bunun birincilik olması bizlere mutluluk verdi. Bu konuda emeği geçen öğretmenlerini, ailesini ve herkesi kutluyorum. Başarının arkasında büyük bir emek ve çaba var. Diğer derece yapan öğrencileri de ayrı ayrı kutluyorum. Bahtları açık olsun. Yarınlara umarım güzellikler katarlar" diye konuştu.