Şehit Ömer Faruk Civelek'in babasından duygulandıran veda: Komutanım, canım oğlum
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ömer Faruk Civelek'in babası Hakkı Civelek oğlunun tabutuna sarılarak, "Komutanım, canım oğlum" diyerek ağladı.
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
PKK'NIN ALÇAK SALDIRISINDA ŞEHİT OLDU
Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'nın açtığı taciz ateşi sonrası şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in cenazesi gece saatlerinde askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi.
Şehidin cenazesi daha sonra Gölköprü Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehidin annesi Ayşe Civelek, babası Hakkı Civelek, şehidin kardeşleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hakkı Civelek cami önünde oğlunun tabutuna son kez sarılarak, "Komutanım, canım oğlum. Tabutla mı gelecektin benim aslan oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.