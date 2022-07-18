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Şehit Ömer Faruk Civelek'in babasından duygulandıran veda: Komutanım, canım oğlum

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ömer Faruk Civelek'in babası Hakkı Civelek oğlunun tabutuna sarılarak, "Komutanım, canım oğlum" diyerek ağladı.

18.07.2022 17:15 - Son Güncelleme: 18.07.2022 17:50
Şehit Ömer Faruk Civelek’in babasından duygulandıran veda: Komutanım, canım oğlum

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Ömer Faruk Civelek’in babasından duygulandıran veda: Komutanım, canım oğlum

PKK'NIN ALÇAK SALDIRISINDA ŞEHİT OLDU

Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'nın açtığı taciz ateşi sonrası şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in cenazesi gece saatlerinde askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi.

Şehit Ömer Faruk Civelek’in babasından duygulandıran veda: Komutanım, canım oğlum

Şehidin cenazesi daha sonra Sakarya'nın Karasu ilçesine götürüldü. Şehidin Gölköprü köyünde bulunan babaevinin önünde helallik alındı.

Şehit Ömer Faruk Civelek’in babasından duygulandıran veda: Komutanım, canım oğlum

Burada "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atılarak, tekbir getirildi. Şehidin annesi Ayşe Civelek ve kız kardeşi Fatma Civelek cenaze aracının kapılarının açılmasının ardından baygınlık geçirdi. Yakınları ve görevli askerler gözü yaşlı aileye destek oldu.

Şehit Ömer Faruk Civelek’in babasından duygulandıran veda: Komutanım, canım oğlum

Şehidin cenazesi daha sonra Gölköprü Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehidin annesi Ayşe Civelek, babası Hakkı Civelek, şehidin kardeşleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hakkı Civelek cami önünde oğlunun tabutuna son kez sarılarak, "Komutanım, canım oğlum. Tabutla mı gelecektin benim aslan oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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