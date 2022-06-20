YKS sınavında kimliğini unuttuğu için gözyaşına tutulan Ayşe Sabancanlı'nın hikayesi yürek burktu! Babama annem baktı...
Geçtiğimiz günlerde milyonlarca öğrenci YKS sınavında ter döktü. Sınava şüphesiz yetişemeyen, kimliklerini unutan öğrenciler de damga vurdu. Bu kapsamda Osmaniye'de Ayşe Sabancanlı kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulmuş ve anne ile babasının öldüğünü söylemişti. Olayın basına çıkması ile birlikte tüm Türkiye de genç kız için ağladı. İşte Ayşe Sabancalı'nın üzen hikayesi...
20.06.2022 18:28 - Son Güncelleme: 20.06.2022 18:30
Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancanlı, ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere "Annem de babam da vefat etti" şeklinde verdiği cevapla yürekleri burkmuştu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına Osmaniye Anadolu Lisesi'nde giren Ayşe Sabancanlı, giriş kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark etti.