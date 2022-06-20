YKS sınavında kimliğini unuttuğu için gözyaşına tutulan Ayşe Sabancanlı’nın hikayesi yürek burktu! Babama annem baktı...

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancanlı, ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere "Annem de babam da vefat etti" şeklinde verdiği cevapla yürekleri burkmuştu.