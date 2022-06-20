Sakarya Karasu'da yaşlı adam dehşeti yaşadı! 4 sokak köpeği saldırdı, kolundaki damarlar parçalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sokakta yürüyen 75 yaşındaki Nusret Çolak, dehşeti yaşadı. 4 tane sokak köpeğinin saldırısına uğrayan talihsiz adamın kolundaki damarlar parçalandı. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir olay Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yaşanmış yaşlı adam sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hastanelik olmuştu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Nusret Çolak (75), sokakta yürürken köpeklerin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ve kolundaki damarı parçalanan Çolak, tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle Zafraklar Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Nusret Çolak'a, etrafını saran 4 sokak köpeği saldırdı.
Köpekler, Çolak'ı sol kolu ve sol bacağından ısırdı. Kanlar içinde yerde yatan Çolak'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
KOLUNDAKİ DAMARLAR PARÇALANDI!
İhbarla gelen ekipler, Nusret Çolak'ı ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kolundaki damarı parçalanan Çolak, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.
BENZER OLAY DİYARBAKIR'DA! HEDEFTE YİNE YAŞLI BİR ADAM...
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı.