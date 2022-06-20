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Annesi içerideyken evi yaktı! 'Gidin söndürün' dedi

Edirne'de, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal Deniz (43), annesi Saliha Birincibubar (60) içinde olduğu sırada eve benzin döküp, ateş verdi. Deniz'in "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçtığı belirtildi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Birincibubar'ın vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu öğrenildi.

DHA
20.06.2022 15:14 - Son Güncelleme: 20.06.2022 15:14
Annesi içerideyken evi yaktı! ’Gidin söndürün’ dedi

Olay, öğle saatlerinde Talatpaşa Mahallesi Jandarma Mehmet Bahçın Sokak'ta meydana geldi. Annesi Saliha Birincibubar ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal Deniz, iddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki evine içi benzin dolu bidonla geldi.

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Annesi içerideyken evi yaktı! ’Gidin söndürün’ dedi

Annesinin de evde olduğu sırada tüm eşyalara benzin döküp, ateşe veren Deniz, hızla uzaklaştı. Evden alevler çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Annesi içerideyken evi yaktı! ’Gidin söndürün’ dedi

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada güçlükle evin bahçesine çıkan Saliha Birincibubar'a, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Annesi içerideyken evi yaktı! ’Gidin söndürün’ dedi

Daha sonra Birincibubar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Birincibubar'ın vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Annesi içerideyken evi yaktı! ’Gidin söndürün’ dedi

'KADININ HER YERİ YANMIŞTI'
Ünal Deniz'in "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçtığı belirtildi. Yangın sırasında bitişikteki evde olan Berrin Erdem, "Bağırma seslerine çıktık, ev alevler içindeydi. Teyze bayağı yanmıştı ve sedye üzerindeydi. Oğlu benzin bidonu ile içeri girmiş, annesi ile birlikte evi yakmış ve sonra kaçıp gitmiş" diye konuştu.

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