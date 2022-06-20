Annesi içerideyken evi yaktı! ’Gidin söndürün’ dedi

'KADININ HER YERİ YANMIŞTI'

Ünal Deniz'in "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçtığı belirtildi. Yangın sırasında bitişikteki evde olan Berrin Erdem, "Bağırma seslerine çıktık, ev alevler içindeydi. Teyze bayağı yanmıştı ve sedye üzerindeydi. Oğlu benzin bidonu ile içeri girmiş, annesi ile birlikte evi yakmış ve sonra kaçıp gitmiş" diye konuştu.