Annesi içerideyken evi yaktı! 'Gidin söndürün' dedi
Edirne'de, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal Deniz (43), annesi Saliha Birincibubar (60) içinde olduğu sırada eve benzin döküp, ateş verdi. Deniz'in "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçtığı belirtildi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Birincibubar'ın vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde Talatpaşa Mahallesi Jandarma Mehmet Bahçın Sokak'ta meydana geldi. Annesi Saliha Birincibubar ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal Deniz, iddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki evine içi benzin dolu bidonla geldi.
Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada güçlükle evin bahçesine çıkan Saliha Birincibubar'a, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
'KADININ HER YERİ YANMIŞTI'
Ünal Deniz'in "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçtığı belirtildi. Yangın sırasında bitişikteki evde olan Berrin Erdem, "Bağırma seslerine çıktık, ev alevler içindeydi. Teyze bayağı yanmıştı ve sedye üzerindeydi. Oğlu benzin bidonu ile içeri girmiş, annesi ile birlikte evi yakmış ve sonra kaçıp gitmiş" diye konuştu.