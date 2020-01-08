Yiyip yiyip kilo almama düşü gerçek oluyor! İşte patlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler

Spor yapıyor ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için yediklerinize dikkat ediyorsanız bu listedeki bol lifli, düşük kalorili yiyecekleri kesinlikle bir yere not etmelisiniz. Doğru şekilde hazırlandığı taktirde arzu ettiğiniz kadar yemekte serbest olduğunuz besinleri sizler için derledik. Eğer kilo vermeye çalışıyorsanız fazla meyve yemeniz önerilmez ama narenciyeyi bunun dışında tutabilirsiniz. Yüksek lif, flavanoid ve C vitamini kaynağı olarak narenciye tüketebilirsiniz. Ayrıca sindirim sistemi, karaciğer ve cildiniz için faydalı olmanın yanısıra genel sağlınızı yüksek tutar. Peki kilo aldırmayan besinler neler? İşte çatlayana kadar yeseniz bile size kilo aldırmayacak besinler...













08.01.2020 14:08 - Son Güncelleme: 08.01.2020 14:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





