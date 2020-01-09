Cesur aslan onlarca sırtlanın arasında girdi! Vahşi doğada şoke eden kare! Sonrasında ise kaçınılmaz ölüm
Aslanlar ve sırtlanlar vahşi doğada aynı bölgeleri paylaşmaktadır. Bu bağlamda aslan ve sırtlanlar arasında düşmanlık vardır. Hem aslanlar hem sırtlanlar karşı tarafın yavrusunu görürlerse öldürmekten çekinmezler. Fakat vahşi doğada bir aslan ve bir sırtlan karşı karşıya geldiğinde her zaman aslan kazanır. Ancak bir aslan yirmi sırtlana karşı kendini koruyamaz. Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamıyor. Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamıyor. Vahşi dünyanın hakimi aslanlar bu sefer bir sırtlan sürüsü ile karşılaşıyor.
Korkusuz aslan 20 sırtlanın arasında kaldı! Sonrasında bakın neler oldu? Ölüm ise kaçınılmaz oldu. Aslanlar ve sırtlanlar vahşi doğada ölümüne düşmandırlar. Karşılaştıkları anlarda birbirlerinin yavrularını öldürürler. Vahşi doğada bir aslan ve bir sırtlan karşı karşıya geldiğinde her zaman aslan kazanır. Ancak bir aslan yirmi sırtlana karşı kendini koruyamaz. Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamıyor. Vahşi dünyanın hakimi aslanlar bu sefer bir sırtlan sürüsü ile karşılaşıyor. Gece avlanmayı seven aslanlar, en acımasız olduğu saatlerini yaşıyor. Aslanlar genel itibari ile Afrika kıtasında yaşarlar. Afrika da yaşayan jaguar, kaplan ve leoparla birlikte 4 büyük kedigillerden olan aslanların erkekleri ortalam ağırlıkları 200 kilogramdır.
Bbc Earth'ün 'hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Vahşi doğada tek aşına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Bir diğer olaysa ise; Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamadı. Bu fotoğraflar Afrika'nın vahşi yaşam alanlarında kaydedildi. Bakarken tüyleriniz diken diken olacak.
Aslanlar hayvanlar aleminin en güçlü hayvanları arasında sayılıyor. Fakat diğer yırtıcılarda onlarsan aşağı kalmıyor. Sırtlanlar aslanların en büyük düşmandır. Aslanlar ne kadar güçlü olsalar da bazen yardıma ihtiyaç duyarlar. BBC Earth belgeselinde etrafı sırtlanlarla çevrelenmiş yalnız bir aslan konu edildi. Aslanın imdadına kuzeni yetişti.
Acımasız yırtıcılar olan sırtlara, yem olmak üzere olan aslanın feryatları sonrası inanılmaz bir şey oldu. Verilen bilgiye göre ölümcül yaralar almayan aslan façayı bozdurmadan oradan uzaklaşmayı başarmış. Sırtlanlar hakkında meraklısına bilgi: Dünyanın en vahşi ve en çok korkulan hayvanların başında gelen sırtlan iken; yavrusu, birçok yönden dünyanın en tatlı hayvan yavrusu seçilmektedir.