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Kazı yapan işçiler buldu! Sıradan bir tabut sandılar ama içinden çıkanlar...

Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. 2 bin yıllık olduğu düşünülen tabuttan binlerce sikke çıktı.

16.12.2020 06:27 - Son Güncelleme: 16.12.2020 06:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





