Yine pitbull dehşeti! 6 yaşındaki çocuk hayatının şokunu yaşadı! Sevmek isterken baş, kol ve kulağından yaralandı
Her güne yeni bir pitbull dehşeti ile uyanıyoruz. Bu kez adres İzmir. 6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı zincirle bağlı Pitbull melezi köpeği sevmek isterken saldırısına uğradı. Baş, kol ve kulağından yaralanıp, feryat eden Hüseyin Çınar Avcı'nın yardımına anneannesi ile köpeğin sahibi A.H.Ö. koştu. A.H.Ö., köpeğini kuyruğundan çekerek çocuğu kurtardı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde komşusunun bahçesine giden Hüseyin Çınar Avcı (6), zincirle bağlı Pitbull melezi köpeği sevmek isterken saldırısına uğradı. Çınar yaralanırken, babası Mehmet Avcı köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
Bayraklı'da Hüseyin Çınar Avcı ile ablası Zeynep Avcı (9), 18 Şubat saat 14.00 sıralarında komşuları A.H.Ö.'nün Doğançay Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinin bahçesine gitti.
Hüseyin Çınar Avcı, burada zincirle bağlı Pitbull melezi cinsi köpeği sevmek istedi. Ancak, köpek bir anda Avcı'ya saldırdı. Baş, kol ve kulağından yaralanıp, feryat eden Hüseyin Çınar Avcı'nın yardımına anneannesi ile köpeğin sahibi A.H.Ö. koştu. A.H.Ö., köpeğini kuyruğundan çekerek çocuğu kurtardı.
'BAŞIMDAN KAN AKMAYA BAŞLADI'
İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada başına dikiş atılıp, yırtık meydana gelen kol ve kulağının da tedavisi yapılan Avcı, taburcu edildi. Mehmet Avcı, oğluna saldıran köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.