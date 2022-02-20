Yine pitbull dehşeti! 6 yaşındaki çocuk hayatının şokunu yaşadı! Sevmek isterken baş, kol ve kulağından yaralandı

Hüseyin Çınar Avcı, burada zincirle bağlı Pitbull melezi cinsi köpeği sevmek istedi. Ancak, köpek bir anda Avcı'ya saldırdı. Baş, kol ve kulağından yaralanıp, feryat eden Hüseyin Çınar Avcı'nın yardımına anneannesi ile köpeğin sahibi A.H.Ö. koştu. A.H.Ö., köpeğini kuyruğundan çekerek çocuğu kurtardı.

