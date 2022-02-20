Antalya'da kış bitti! Sıcaklık 20 dereceye yaklaştı
Antalya'da hafta sonu hava sıcaklığı 19 dereceye kadar çıkarken, güneşi gören turistler ve vatandaşlar sahillere akın etti. Bol bol güneşlenen vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde denize girdi. Bazı vatandaşlar Akdeniz'in berrak sularında kulaç atarken, bazıları da temiz havada spor yapmayı tercih etti.
20.02.2022 13:57 - Son Güncelleme: 20.02.2022 13:57
Turizm kenti Antalya yaz mevsimini erken yaşıyor. Kentte hava sıcaklığı 19 derece, nem oranı yüzde 55 ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak kayıtlara geçti. Hafta sonu güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar
ve turistler, kar kaplı Beydağları'nı gören berrak deniziyle ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Aileleriyle birlikte sahile gelenler, piknik yapıp bol bol güneşlendi.
Bazı vatandaşlar Akdeniz'in berrak sularında kulaç atarken, bazıları da temiz havada spor yapmayı tercih etti.
Kayseri'den Antalya'ya gelen Vedat Bayram da dört mevsimi bir arada yaşadığını belirterek, "Resim çekindim kıştı, bu tarafa geçtik yaz. Şu anda yazın keyfini çıkartıyoruz. Hava güzel, su sıcak, keyfimiz yerinde" diye konuştu.