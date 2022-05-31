Yine bir pitbull saldırısı daha! Bu kez yer Gaziosmanpaşa! 6 yaşındaki minik kız kafasından yaralandı

Köpek ise iddiaya göre bugün gece 03.00 sıralarında sahibi Y.G. tarafından Tekirdağ'a kaçırıldı. Polis ekipleri tarafından aranan köpek bulundu. Köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin sahibi Y.G ise gözaltına alındı.