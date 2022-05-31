Yine bir pitbull saldırısı daha! Bu kez yer Gaziosmanpaşa! 6 yaşındaki minik kız kafasından yaralandı
Her gün yeni bir pitbull saldırısıyla karşılaşıyoruz. Bu kez adres Gaziosmanpaşa. Gaziosmanpaşa'da dayısının evinin bahçesinde oyun oynayan 6 yaşındaki kız çocuğuna pitbull cinsi köpek saldırdı. Yüzünden ve kafasından yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırılırken aile, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.G.'ye ait pitbull cinsi köpek, binanın bodrum katının bahçesinde bulunan kafeste besleniyordu. Bina sakinlerinin ortak kullandığı bahçede, Umut Deniz Eryiğit adlı kız çocuğu yengesi Esma Çamlıgedik ile oturuyordu.
Yenge Esma Çamlıgedik komşusuna ait köpeği Umut Deniz'in oynaması için kafesten çıkardı. Ancak köpek elinde yiyecek bulunan çocuğa saldırdı. Küçük çocuk yüzünden ve kafasından yaralandı. Köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, akrabası Furkan Çamlıgedik'in kucağında 2 kilometre uzaklıkta bulunan hastaneye götürüldü.
Umut Deniz Eryiğit ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünden ve kafasından yaralanan Umut Deniz'in iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından baba Burak Eryiğit ve anne Macide Eryiğit, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine geldi.
"KÖPEK TEKİRDAĞ'DA BULUNDU"
Yaşananları anlatan baba Burak Eryiğit, "Bahçede piknik yaparken yengesi yan bahçeye giriyor. Orada köpeği oynasınlar diye serbest bırakıyor. Köpeğin sahibini önce arayıp izin istediğini söylüyor. Köpek sabahtan beri evde aç olduğu için köpek piknik alanından yemek yemeğe çalışıyor.