Nişanlısı Raziye Oskay’ı sokak ortasında katletmişti! Mahkemede çileden çıkaran sözler

ANNENİN "KIZIM KURTULDUN" SÖZLERİ İZLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Anne Fatma İsmet Oskay ise sanığın kızını hiçbir zaman rahat bırakmadığının altını çizerek, "Kızım yıllardır hep bu şahsın korkusuyla yaşadı. Sürekli kızımı tehdit etti. Biz bu caniden çok çektik. Benim yavrum zaten yaşarken öldü. Ben anne olarak öldüğü anda kızımın yanına gittiğimde 'kızım kurtuldun' dedim. Düşünün artık öyle bir noktaya gelmiştik, bir anne bunu nasıl söyler. Zaten kızım öldürüleceğini biliyordu.