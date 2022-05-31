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Manisa'da Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertijikalı jeoparkına dökülen çöpler tepki çekti

Manisa'da, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı 'Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki Divlit Yanardağı'na dökülen çöpler, tepki çekti. Atıklar belediye ekiplerince temizlendi, polis çöp döken kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

DHA
31.05.2022 15:42 - Son Güncelleme: 31.05.2022 15:42
Manisa’da Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO sertijikalı jeoparkına dökülen çöpler tepki çekti

Kula ilçesinde, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanında yer alan ve her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Divlit Yanardağı'na, duyarsız kişiler tarafından dökülen çöpler tepkilere neden oldu.

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Manisa’da Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO sertijikalı jeoparkına dökülen çöpler tepki çekti

Alandaki atıklar Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi tarafından temizlendi.

Manisa’da Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO sertijikalı jeoparkına dökülen çöpler tepki çekti

Belediye yetkilileri, özellikle pandemi sürecinden sonra tabldot usulüne geçilmesiyle toplu yemeklerin ardından aynı görüntülerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Manisa’da Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO sertijikalı jeoparkına dökülen çöpler tepki çekti

Yetkililer, çöp döken kişilerin tespit edilmesi için durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Manisa’da Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO sertijikalı jeoparkına dökülen çöpler tepki çekti
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