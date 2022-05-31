Manisa'da Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertijikalı jeoparkına dökülen çöpler tepki çekti
Manisa'da, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı jeoparkı 'Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki Divlit Yanardağı'na dökülen çöpler, tepki çekti. Atıklar belediye ekiplerince temizlendi, polis çöp döken kişilerin tespiti için çalışma başlattı.
31.05.2022 15:42 - Son Güncelleme: 31.05.2022 15:42
Kula ilçesinde, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı alanında yer alan ve her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Divlit Yanardağı'na, duyarsız kişiler tarafından dökülen çöpler tepkilere neden oldu.