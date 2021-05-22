Yıllık 2,5 milyon ton buğday üretilen Konya Ovası kuraklık nedeniyle ekim yapılamayınca koyunlar için mera oldu
Bilinçsiz sulamanın devam etmesi halinde Türkiye'nin gelecek yıllarında kuraklık büyük bir tehlike oluşturacak. Yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğdayın üretildiği Konya Ovası'nda, kuraklık nedeniyle kıraç olan ekili arazilerde, hasat yapılmayacağı için koyunlar otlatılıyor. Bu sezonun Konya çiftçisi için kapandığını belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Arazilere yeterli yağış düşmemesi ve sulanamadığı için hasat mümkün değil. Vatandaşlarımız da bu ekinler boşa gitmesin, diye koyunlarını otlatıyor. Bu kıraç arazilerde artık hasat edilemez. Bu sezonu bitirdik. Ekilmiş buğday tarlalarında hiçbir şey yok" dedi.
22.05.2021 10:40
- Son Güncelleme: 22.05.2021 11:23
Türkiye'nin 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti Konya'da, en fazla tahıl ürünü yetiştirildiği için 'tahıl ambarı' olarak bilinen ve yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğdayın üretildiği Konya Ovası'nda bu yıl kuraklık hakim oldu.
Hububatlarını hasat etmeye hazırlanan çiftçiler, ürünlerini tarlalardan kaldırmak yerine kıraç arazideki ekinlerini hayvanlarına yem yaptı.
Havzadaki su kıtlığına dikkat çeken Karatay Ziraat Odası Başkanı Kavuneker, "Barajlarda ve göllerde yeterli su olmadığı ve yağış da olmadığı için bu arazilerde herhangi bir hasat işlemi mümkün değil.
Çiftçiler de ektikleri alanlar boşa gitmesin, diye koyunlarını otlatmaya başladılar. Bu zamana kadar bu arazilerde tüm hazırlıkları yaptık.
Sadece yağış ve sulamaya ihtiyacımız kalmıştı. Maalesef yağış olmadı. Yeteri kadar bölgemizde su da olmadı. Barajlar ve kanallardan gelen sular biraz yetebilirdi. Maalesef sulama yönetimindeki çok başlılık yüzünden bu bölgelerde tam sulama yapılamadı" dedi.