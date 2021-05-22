Yıllık 2,5 milyon ton buğday üretilen Konya Ovası kuraklık nedeniyle ekim yapılamayınca koyunlar için mera oldu

Bilinçsiz sulamanın devam etmesi halinde Türkiye'nin gelecek yıllarında kuraklık büyük bir tehlike oluşturacak. Yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğdayın üretildiği Konya Ovası'nda, kuraklık nedeniyle kıraç olan ekili arazilerde, hasat yapılmayacağı için koyunlar otlatılıyor. Bu sezonun Konya çiftçisi için kapandığını belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Arazilere yeterli yağış düşmemesi ve sulanamadığı için hasat mümkün değil. Vatandaşlarımız da bu ekinler boşa gitmesin, diye koyunlarını otlatıyor. Bu kıraç arazilerde artık hasat edilemez. Bu sezonu bitirdik. Ekilmiş buğday tarlalarında hiçbir şey yok" dedi.

22.05.2021 10:40 - Son Güncelleme: 22.05.2021 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





