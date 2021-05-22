A101'de her cebe uyan ucuzluk furyası! A101 22 Mayıs aktüel kataloğuyla 10 TL üzeri alışverişler kampanya dolu!

A101 22 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi bugün markete gelen indirim fırsatları merak edenler tarafından mercek altına alınıyor. A101'de bu hafta sonu Ofçay Çay Tiryakisine, 50'li Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülü, 6'lı Silk & Blue Kadın Tayt Beyaz S-M, Mistral Kağıt Havlu Çift Katlı, Berona Noodle Paket Domatesli, Algida Magnum Mini Çeşitleri, Algida Carte d'Or Chocolatier, Çerezya Fındık İçi, Doğuş Çay Filiz, Colgate Hassas Temizlik Yumuşak Diş Fırçası, Çiçeğim Toz Deterjan Beyaz 5 Kg ve Ülker Çiziviç Kraker Peynirli Sandviç ürünleri dikkat çekti. 10 TL üzeri alışverişte de Papia Tuvalet Kağıdı Parfümlü 8'li ve Torku Tam Yağlı Tost Peynir indirime girecek.

22.05.2021 10:18 - Son Güncelleme: 22.05.2021 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





