Giden şaşırıp kalmasın artık farklı olacak! Marketler hemen değiştirdi! ŞOK ve BİM'de bu ürünler artık...
Büyük market zincirleri haftanın belirli günlerinde çeşitli indirimli ürünleri satışa sunmaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu satışa sunulan aktüel ürünler marketlerin en çok takip edilen ürünleri arasında yer alıyor. Fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise aktüel ürün kataloğunda yer alan tüm fırsatları anbean hem sosyal medya hesaplarından hem de internet siteleri üzerinden takip ediyor. ŞOK ve BİM'de son alınan kararlara göre, aktüel ürünlerin satış günlerinde değişikliğe gidildi. İki market hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fırsatlarına farklı günlerde satışa sunacak.
Giden şaşırıp kalmasın artık farklı olacak! Marketler hemen değiştirdi! ŞOK ve BİM'de bu ürünler artık... Marketler tarafından hafta içi ve hafta sonu aktif olarak satışı yapılan büyük ilgi görüyor. 81 ildeki binlerce şubesiyle satışlarına devam eden BİM ve ŞOK marketler zinciri aldığı yeni kararı internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaştı. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İki market tarafından alınan son karara göre aktüel ürünlerin gününde değişiklik yaşandı.
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.