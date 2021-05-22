Giden şaşırıp kalmasın artık farklı olacak! Marketler hemen değiştirdi! ŞOK ve BİM'de bu ürünler artık...

Büyük market zincirleri haftanın belirli günlerinde çeşitli indirimli ürünleri satışa sunmaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu satışa sunulan aktüel ürünler marketlerin en çok takip edilen ürünleri arasında yer alıyor. Fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise aktüel ürün kataloğunda yer alan tüm fırsatları anbean hem sosyal medya hesaplarından hem de internet siteleri üzerinden takip ediyor. ŞOK ve BİM'de son alınan kararlara göre, aktüel ürünlerin satış günlerinde değişikliğe gidildi. İki market hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fırsatlarına farklı günlerde satışa sunacak.

22.05.2021 11:57 - Son Güncelleme: 22.05.2021 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





