O il 105.20 IQ seviyesiyle zirveye yükseldi! Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!

Son dönemde yapılan yeni bir araştırma, Türkiye'nin 81 ilinin zeka seviyelerini karşılaştırarak dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bu araştırma, iller arası zeka düzeyi farklarını detaylı bir şekilde analiz ederken, eğitimden sosyal yaşam kalitesine kadar pek çok alanda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Türkiye genelindeki "en zeki il" olarak hangisinin öne çıktığını gösteren bu çalışma, sosyal ve eğitim politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir kaynak oluşturuyor. İşte, Türkiye illerinin zeka seviyelerine dair merakla beklenen o detaylı liste...
Herkes merak ediyordu, sonunda cevap buldu! Türkiye'nin en "zeki" şehirleri belirlendi. Ülke genelinde büyük yankı uyandıran bir IQ araştırması, beklenmedik sonuçlar ortaya koydu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de yer aldığı listede zirve ise herkesi şaşırttı!
TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ
Türkiye'nin en zeki 10 şehri ve şehirlere göre IQ ortalamaları şöyle;