O il 105.20 IQ seviyesiyle zirveye yükseldi! Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!

Son dönemde yapılan yeni bir araştırma, Türkiye'nin 81 ilinin zeka seviyelerini karşılaştırarak dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bu araştırma, iller arası zeka düzeyi farklarını detaylı bir şekilde analiz ederken, eğitimden sosyal yaşam kalitesine kadar pek çok alanda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Türkiye genelindeki "en zeki il" olarak hangisinin öne çıktığını gösteren bu çalışma, sosyal ve eğitim politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir kaynak oluşturuyor. İşte, Türkiye illerinin zeka seviyelerine dair merakla beklenen o detaylı liste...