Türkiye 3 şehirle öyle bir sıraya yerleşti ki... Dünyanın en güzel şehirleri ortaya çıktı!

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, dünyanın en güzel 100 şehrini belirlediği kapsamlı çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Bu prestijli listede Türkiye, üç farklı şehriyle yer alarak dikkatleri üzerine çekti ve ülkemizin çeşitlilik ve zenginlik açısından dünya çapında ne kadar önemli bir konuma sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Euromonitor'un yaptığı araştırmada, şehirlerin tarihi, doğal ve mimari özellikleri detaylı bir şekilde incelendi. Türkiye'nin listede yer alan şehirleri, sahip oldukları benzersiz özelliklerle dünya genelinde büyük ilgi uyandırdı.