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Türkiye 3 şehirle öyle bir sıraya yerleşti ki... Dünyanın en güzel şehirleri ortaya çıktı!

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor, dünyanın en güzel 100 şehrini belirlediği kapsamlı çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Bu prestijli listede Türkiye, üç farklı şehriyle yer alarak dikkatleri üzerine çekti ve ülkemizin çeşitlilik ve zenginlik açısından dünya çapında ne kadar önemli bir konuma sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Euromonitor'un yaptığı araştırmada, şehirlerin tarihi, doğal ve mimari özellikleri detaylı bir şekilde incelendi. Türkiye'nin listede yer alan şehirleri, sahip oldukları benzersiz özelliklerle dünya genelinde büyük ilgi uyandırdı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 09:20 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 09:17
Türkiye 3 şehirle öyle bir sıraya yerleşti ki... Dünyanın en güzel şehirleri ortaya çıktı! 1

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor tarafından yapılan kapsamlı bir çalışma sonucunda, dünyanın en güzel 100 şehri belirlendi. Bu prestijli listede Türkiye, üç farklı şehriyle yer alarak dikkat çekti ve ülkemizin çeşitlilik ve zenginlik açısından dünya çapında ne kadar önemli bir konuma sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Türkiye 3 şehirle öyle bir sıraya yerleşti ki... Dünyanın en güzel şehirleri ortaya çıktı! 2

İşte dünyanın en güzel şehirleri...

Türkiye 3 şehirle öyle bir sıraya yerleşti ki... Dünyanın en güzel şehirleri ortaya çıktı! 3

Paris

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