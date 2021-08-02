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Haberler Yaşam Yıllardır çalışıp yaptığı evi bir yangında kül oldu! 55 yaşındaki Hatice Cilgörüzoğlu’nun tek tesellisi var

Yıllardır çalışıp yaptığı evi bir yangında kül oldu! 55 yaşındaki Hatice Cilgörüzoğlu’nun tek tesellisi var

Adana Aladağ'da Topallı ve Boztahta mahallelerinde 28 Temmuz'da çıkan yangınlar 72 saat sonra tamamen kontrol altına alınabildi. Yangında 25 yıllık emekleriyle yaptığı evi ve içindeki eşyalarının tamamı kül olan 55 yaşındaki Hatice Cilgörüzoğlu o gece yangına uykuda yakalandıklarını hayvanların iplerini kesip kaçmalarını sağladığını anlattı. Cilgörüzoğlu'nun tek tesellisi ise hayatta kalmaları.

DHA
02.08.2021 11:12 - Son Güncelleme: 02.08.2021 11:28
Yıllardır çalışıp yaptığı evi bir yangında kül oldu! 55 yaşındaki Hatice Cilgörüzoğlu’nun tek tesellisi var

Aladağ ilçesine bağlı Topallı ve Boztahta mahallelerinde, 28 Temmuz'da çıkan yangınlar, 72 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Topallı Mahallesi'nde 18 ev yandı, yüzlerce dönüm ormanlık alan kül oldu.

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Yıllardır çalışıp yaptığı evi bir yangında kül oldu! 55 yaşındaki Hatice Cilgörüzoğlu’nun tek tesellisi var

Soğutma çalışmalarının sürdüğü mahallede alevlerin tahribatı ise yangınlar sonrası ortaya çıktı. Birçok ev kullanılamaz hale geldi, geçimini hayvancılıkla sağlayan çok sayıda besicinin de hayvanları öldü.

Yıllardır çalışıp yaptığı evi bir yangında kül oldu! 55 yaşındaki Hatice Cilgörüzoğlu’nun tek tesellisi var

'YILLARDIR EMEK VERDİĞİMİZ HER ŞEY YANDI'
Evi, ahırı ve buğday ambarı kül olan, 3 çocuk annesi Hatice Cilgörüzoğlu, yangına uykuda yakalandıklarını ve jandarmanın uyarısıyla köyü terk ettiklerini söyledi.

Yıllardır çalışıp yaptığı evi bir yangında kül oldu! 55 yaşındaki Hatice Cilgörüzoğlu’nun tek tesellisi var

Alevleri gördüklerinde çok korktuklarını ve jandarma ekiplerinin yanlarına gelip, 'Hayvanların iplerini kesip kaçın' dediğini anlatan Cilgörüzoğlu, "Kaçıp Adana'ya geldik.

Yıllardır çalışıp yaptığı evi bir yangında kül oldu! 55 yaşındaki Hatice Cilgörüzoğlu’nun tek tesellisi var

Yaşadığım o anı, ancak gözyaşlarım anlatabilir. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. 25 sene önce bu evi yaptırdık.