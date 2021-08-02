Yıllardır çalışıp yaptığı evi bir yangında kül oldu! 55 yaşındaki Hatice Cilgörüzoğlu’nun tek tesellisi var

'YILLARDIR EMEK VERDİĞİMİZ HER ŞEY YANDI'

Evi, ahırı ve buğday ambarı kül olan, 3 çocuk annesi Hatice Cilgörüzoğlu, yangına uykuda yakalandıklarını ve jandarmanın uyarısıyla köyü terk ettiklerini söyledi.