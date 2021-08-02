Yıllardır çalışıp yaptığı evi bir yangında kül oldu! 55 yaşındaki Hatice Cilgörüzoğlu’nun tek tesellisi var
Adana Aladağ'da Topallı ve Boztahta mahallelerinde 28 Temmuz'da çıkan yangınlar 72 saat sonra tamamen kontrol altına alınabildi. Yangında 25 yıllık emekleriyle yaptığı evi ve içindeki eşyalarının tamamı kül olan 55 yaşındaki Hatice Cilgörüzoğlu o gece yangına uykuda yakalandıklarını hayvanların iplerini kesip kaçmalarını sağladığını anlattı. Cilgörüzoğlu'nun tek tesellisi ise hayatta kalmaları.
02.08.2021 11:12
- Son Güncelleme: 02.08.2021 11:28
Aladağ ilçesine bağlı Topallı ve Boztahta mahallelerinde, 28 Temmuz'da çıkan yangınlar, 72 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Topallı Mahallesi'nde 18 ev yandı, yüzlerce dönüm ormanlık alan kül oldu.
'YILLARDIR EMEK VERDİĞİMİZ HER ŞEY YANDI'
Evi, ahırı ve buğday ambarı kül olan, 3 çocuk annesi Hatice Cilgörüzoğlu, yangına uykuda yakalandıklarını ve jandarmanın uyarısıyla köyü terk ettiklerini söyledi.