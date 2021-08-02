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Muğla Çökertme alevlere teslim!

Türkiye yangınlarla mücadele ederken Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu. Çökertme Mahallesi'nde etkili olan alevlerin bölgeye yakın konumda bulunan Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşmasından korkuluyor. İşte ayrıntılar...

02.08.2021 02:07 - Son Güncelleme: 02.08.2021 02:09
Muğla Çökertme alevlere teslim!

Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Muğla Çökertme alevlere teslim!

Bir anda mahallenin etrafını saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürüyor.

Muğla Çökertme alevlere teslim!

Milas ilçesi Beyciler'de başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile Bodrum'a ulaştı. Yukarı ve Aşağı Mazı Mahallerinde etkili olan alevler, akşam saatlerinde filmlere konu olan türkülere ilham veren Çökertme Mahallesi'ne ulaştı.

Muğla Çökertme alevlere teslim!

Yolu üstünde ne var ne yok küle çeviren alevler mahalleye yaklaşınca, vatandaşlar hızlıca evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Karayolu ile olan ulaşım kesilirken, deniz yolu ile vatandaşlar güvenli bölgelere götürüldü.

Muğla Çökertme alevlere teslim!

Mahallede ekiplerin alevlerle mücadelesi ise devam ediyor.