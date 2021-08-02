Muğla Çökertme alevlere teslim!
Türkiye yangınlarla mücadele ederken Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu. Çökertme Mahallesi'nde etkili olan alevlerin bölgeye yakın konumda bulunan Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşmasından korkuluyor. İşte ayrıntılar...
02.08.2021 02:07
- Son Güncelleme: 02.08.2021 02:09
Milas ilçesi Beyciler'de başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile Bodrum'a ulaştı. Yukarı ve Aşağı Mazı Mahallerinde etkili olan alevler, akşam saatlerinde filmlere konu olan türkülere ilham veren Çökertme Mahallesi'ne ulaştı.