Alevlerin sardığı Bodrum Gökbel Mahallesi halkı 500 büyükbaş hayvanla yollara düştü
Muğla Milas Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne ardından Çökertme ve Gökbel mahallelerine sıçradı. Alevlerin sardığı Gökbel Mahallesi dün akşam tahliye edildi. Köylüler ise 500 büyükbaş hayvanla alevlerden kaçtı. Canlarını zor kurtaran köylüler, bir yandan evlerini geride bırakırken bir yandan da yanlarına aldıkları hayvanlarını tutabilme mücadelesi vermeye başladı. Köylüler geceyi sokakta geçirince hayvanlardan bazıları sürüden ayrılıp, kayboldu. Başıboş kalan hayvanların Çökertme Mahallesi'ne yakın bölgelerde yollarda ve caddelerde otladığı görüldü.
02.08.2021 12:38
- Son Güncelleme: 02.08.2021 12:38
Muğla'nın Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan yangın önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne ardından rüzgarın yön değiştirmesiyle Çökertme ve Gökbel mahallelerine sıçradı. Dün akşam saatlerinde alevlerin sardığı Gökbel Mahallesi tahliye edildi.
Köylüler geceyi sokakta geçirince hayvanlardan bazıları sürüden ayrılıp, kayboldu. Başıboş kalan hayvanların Çökertme Mahallesi'ne yakın bölgelerde yollarda ve caddelerde otladığı görüldü.