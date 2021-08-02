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Haberler Yaşam Alevlerin sardığı Bodrum Gökbel Mahallesi halkı 500 büyükbaş hayvanla yollara düştü

Alevlerin sardığı Bodrum Gökbel Mahallesi halkı 500 büyükbaş hayvanla yollara düştü

Muğla Milas Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne ardından Çökertme ve Gökbel mahallelerine sıçradı. Alevlerin sardığı Gökbel Mahallesi dün akşam tahliye edildi. Köylüler ise 500 büyükbaş hayvanla alevlerden kaçtı. Canlarını zor kurtaran köylüler, bir yandan evlerini geride bırakırken bir yandan da yanlarına aldıkları hayvanlarını tutabilme mücadelesi vermeye başladı. Köylüler geceyi sokakta geçirince hayvanlardan bazıları sürüden ayrılıp, kayboldu. Başıboş kalan hayvanların Çökertme Mahallesi'ne yakın bölgelerde yollarda ve caddelerde otladığı görüldü.

02.08.2021 12:38 - Son Güncelleme: 02.08.2021 12:38
Alevlerin sardığı Bodrum Gökbel Mahallesi halkı 500 büyükbaş hayvanla yollara düştü

Muğla'nın Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan yangın önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne ardından rüzgarın yön değiştirmesiyle Çökertme ve Gökbel mahallelerine sıçradı. Dün akşam saatlerinde alevlerin sardığı Gökbel Mahallesi tahliye edildi.

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Alevlerin sardığı Bodrum Gökbel Mahallesi halkı 500 büyükbaş hayvanla yollara düştü

Bölgede yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yaklaşık 500 büyükbaş hayvanlarıyla alevlerden kaçtı. Canlarını zor kurtaran köylüler, bir yandan evlerini geride bırakırken bir yandan da yanlarına aldıkları hayvanlarını tutabilme mücadelesi vermeye başladı.

Alevlerin sardığı Bodrum Gökbel Mahallesi halkı 500 büyükbaş hayvanla yollara düştü

Köylüler geceyi sokakta geçirince hayvanlardan bazıları sürüden ayrılıp, kayboldu. Başıboş kalan hayvanların Çökertme Mahallesi'ne yakın bölgelerde yollarda ve caddelerde otladığı görüldü.

Alevlerin sardığı Bodrum Gökbel Mahallesi halkı 500 büyükbaş hayvanla yollara düştü

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI
Hayvanlarını kaybettiğini gözyaşları içinde anlatan Selinay Özyılmaz, "Herkes ineklerini yangından kaçırdı. Felaketi yaşıyoruz. Her yerimiz yandı. Canımızı zor kurtardık. Alevler evimizin çevresine çok yaklaşmıştı.

Alevlerin sardığı Bodrum Gökbel Mahallesi halkı 500 büyükbaş hayvanla yollara düştü

Zeytinliklerimiz de yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir gelir kaynağımız kalmadı. Alevlerden kaçırdığımız sürülerimizdeki hayvanlarımızın bazıları kaçtı.