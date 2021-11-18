Yıllar sonra yeniden Topkapı Sarayı’nda! Ziyaretçilerden Piri Reis’in haritasına yoğun ilgi

"YENİ NESİLLERE BU SERGİYİ GÖSTEREBİLMEK NE GÜZEL"

Topkapı Sarayı'na oğluyla İzmir'den gelen Olcay Su Yetkin, "Piri Reis bizim için çok önemli bir karakter. İnanılmaz bir kültür ve tarih. Geçmişimle gurur duyuyorum çok mutluyum. Yeni nesillere bu sergiyi gösterebilmek ne güzel" dedi.