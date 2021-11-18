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Doktor İstanbul Fatih'te otoparkta ezildi! İşte o anlar

İstanbul Fatih'te iddiaya göre otopark görevlisinin el frenini çekmeden teslim ettiği otomobil, geri geri harekte geçerek, sürücüsü Doktor Selen Dehmen'i sürükledi. Doktor Selen Dehmen'in yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dehmen o anları ise şu sözlerle anlattı "Arka teker rampada kaldı. Ve ben çocuğumu araca bindirmedim, duruşunu sevmediğim için. Sonrasında ben şoför koltuğuna geçtim, o kişi de indi. Yokuş kalkış destek o kişiye bir süre tanıdı. O kısımda da biraz kaydı ancak onu da görüntüde gördük. Fark edeceğimiz bir kayma değildi. Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm kafamı vurdum"

DHA
18.11.2021 11:59 - Son Güncelleme: 18.11.2021 12:11
Doktor İstanbul Fatih’te otoparkta ezildi! İşte o anlar

Otoparkı işleten firmadan şikayetçi olan Dehmen, "Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm kafamı vurdum. Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı" dedi.

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Doktor İstanbul Fatih’te otoparkta ezildi! İşte o anlar

Olay, 23 Ekim Salı günü saat 19.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde, özel bir işletmeye ait otoparkta meydana geldi. Şişli Etfal Hastanesi asistan doktorların olan Selen Dehmen (31) annesine misafirliğe geldiğinde otomobilini otoparka bıraktı.

Doktor İstanbul Fatih’te otoparkta ezildi! İşte o anlar

Selen Dehmen 6 yaşındaki kızıyla birlikte bir süre sonra Kağıthane'deki evine gitmek üzere annesinin evinden çıkarak otoparka geldi. Dehmen'in iddiasına göre, otopark görevlisi otomobili teslim etmek üzere getirerek, çıkıştaki yokuşa el frenini çekmeden bıraktı.

Doktor İstanbul Fatih’te otoparkta ezildi! İşte o anlar

Kadın sürücü, binmek üzere ayağını içine atar atmaz otomobil geri geri harekete geçti. Kadın, henüz otomobile bineyen 6 yaşındaki kızının gözü önünde sürüklenerek yaralandı. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Samatya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Doktor İstanbul Fatih’te otoparkta ezildi! İşte o anlar

Kırılan omzu sarılan, karnı ve bacaklarındaki yaralar tedavi edilen Dehman, bir gün sonra taburcu edildi. Doktor Selen Dehmen'in otoparkı işleten firmadan şikayetçi olduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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