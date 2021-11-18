Doktor İstanbul Fatih’te otoparkta ezildi! İşte o anlar

Otoparkı işleten firmadan şikayetçi olan Dehmen, "Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm kafamı vurdum. Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı" dedi.