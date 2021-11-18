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İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Çarşafa sarılı cenin bulundu!

İstanbul Başakşehir'de kan donduran bir olay yaşandı. Cami bahçesinde çarşafa sarılı 4 aylık cenin bulundu. Cenin, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Mahallede oturan Mehmet Yaşar, "İncelemeler yapıldı. Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş" dedi.

18.11.2021 16:14 - Son Güncelleme: 18.11.2021 16:50
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Çarşafa sarılı cenin bulundu!

Başakşehir'de, ağaçlık alanda çarşafa sarılı 4 aylık cenin bulundu. Cenin, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Çarşafa sarılı cenin bulundu!

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti. Durum, polise bildirildi.

İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Çarşafa sarılı cenin bulundu!

Polis, çöp poşetini açınca içinde çarşafa sarılı cenin olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri de ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi.

İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Çarşafa sarılı cenin bulundu!

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Çarşafa sarılı cenin bulundu!

Mahallede oturan Mehmet Yaşar, "İncelemeler yapıldı. Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş" dedi.

İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Çarşafa sarılı cenin bulundu!

Bektaş Çetinkaya, "Fark eden ağabey dokunmuyor, ölü olduğunu fark ediyor. Polise durumu bildiriyor. Belli bir süre beklediler burada. İnceleme sonrasında götürdüler" diye konuştu.

İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay! Çarşafa sarılı cenin bulundu!

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