İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Çarşafa sarılı cenin bulundu!
İstanbul Başakşehir'de kan donduran bir olay yaşandı. Cami bahçesinde çarşafa sarılı 4 aylık cenin bulundu. Cenin, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Mahallede oturan Mehmet Yaşar, "İncelemeler yapıldı. Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş" dedi.
18.11.2021 16:14
- Son Güncelleme: 18.11.2021 16:50
Başakşehir'de, ağaçlık alanda çarşafa sarılı 4 aylık cenin bulundu. Cenin, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti. Durum, polise bildirildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Mahallede oturan Mehmet Yaşar, "İncelemeler yapıldı. Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş" dedi.