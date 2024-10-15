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Yıldızları bakın nasıl yok ediyormuş! Kara delik gizemi ortaya çıktı: "48 saatte bir..."

Kara deliklerin yutucu gücü bir kez daha gözler önüne serildi. NASA'nın Chandra X-Işını Gözlemevi ve diğer gelişmiş teleskopların verileri, devasa bir kara deliğin iki yıldızı nasıl yok ettiğini açığa çıkardı. Bu önemli keşif, evrendeki en şiddetli olaylardan birinin incelenmesine ışık tuttu.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 14:00 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 14:00
Yıldızları bakın nasıl yok ediyormuş! Kara delik gizemi ortaya çıktı: 48 saatte bir...

Queen's University Belfast öncülüğünde yapılan bir araştırma, NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi ve diğer teleskoplar kullanılarak büyük bir kara deliğin iki yıldızı nasıl yok ettiğini gözler önüne serdi. Astronomların kaydettiği bu çarpıcı olay, evrenin karanlık derinliklerinde gerçekleşen yıkıcı süreçlere dair önemli ipuçları sunuyor.

Yıldızları bakın nasıl yok ediyormuş! Kara delik gizemi ortaya çıktı: 48 saatte bir...

Bir Yıldızın Sonu: Kara Delik Tarafından Yutuluş

2019 yılında bir yıldız, kara deliğe tehlikeli şekilde yaklaştığında güçlü kütle çekim kuvvetleri tarafından parçalandı.

Yıldızları bakın nasıl yok ediyormuş! Kara delik gizemi ortaya çıktı: 48 saatte bir...

Yıldızın kalıntıları, kara deliğin etrafında birikerek disk şeklinde bir yapı oluşturdu. Bilim insanları, bu yapıyı "yıldız mezarlığı" olarak nitelendiriyor.

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