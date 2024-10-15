Yıldızları bakın nasıl yok ediyormuş! Kara delik gizemi ortaya çıktı: "48 saatte bir..."

Queen's University Belfast öncülüğünde yapılan bir araştırma, NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi ve diğer teleskoplar kullanılarak büyük bir kara deliğin iki yıldızı nasıl yok ettiğini gözler önüne serdi. Astronomların kaydettiği bu çarpıcı olay, evrenin karanlık derinliklerinde gerçekleşen yıkıcı süreçlere dair önemli ipuçları sunuyor.
Bir Yıldızın Sonu: Kara Delik Tarafından Yutuluş
2019 yılında bir yıldız, kara deliğe tehlikeli şekilde yaklaştığında güçlü kütle çekim kuvvetleri tarafından parçalandı.