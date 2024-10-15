Müge Anlı’daki Hacer Çıranoğlu olayı çözüldü mü? Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? Komşudan kan donduran açıklama: O dönem mezar kazıyordu

Hacer Çıraoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'da soluğu aldı. 14 yaşındayken Seyfi Birbir isimli kişi ile evlenen Çıranoğlu, kocasından uzun süre şiddet gördüğününü bu nedenle 3 çocuğunu bırakıp baba evine döndüğünü açıkladı.

EVİN ÖNÜNDE DURAN ARABAYA VERDİ Çıranoğlu, eski kocasının çocuklara da sürekli şiddet uyguladığını belirtti. Çıranoğlu, Seyfi Birbir'in kendisine ortadan kaybolan Serdar'ı alkollü olduğu bir gün evin önünde duran bir arabaya verdiğini açıkladığını söyledi. Bu duruma inanmayan Çıranoğlu, eski kocasının kendisinden olmadığını düşündüğü için çocuğa bir şey yapmış olabileceğini ifade etti.