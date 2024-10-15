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Müge Anlı'daki Hacer Çıranoğlu olayı çözüldü mü? Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? Komşudan kan donduran açıklama: O dönem mezar kazıyordu

Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.Çıranoğlu, oğlunun şüpheli kaybında eski kocası Seyfi Birbir'in parmağı olabileceğine işaret etti. Programın bugünkü bölümünde anne Hacer Çıraoğlu'nun kız kardeşi canlı yayına geldi. Ablasının çok şiddet gördüğünü ifade eden Çıraoğlu, "Ablam dayaktan tanınmayacak haldeydi" dedi. İddiaların odağındaki Birbir'in komşusunun sözleri ise olayın seyrini değiştirdi. Komşu, Birbir'in o dönem mezar kazdığını belirtti.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 12:06 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 12:24
Müge Anlı’daki Hacer Çıranoğlu olayı çözüldü mü? Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? Komşudan kan donduran açıklama: O dönem mezar kazıyordu

Hacer Çıraoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'da soluğu aldı. 14 yaşındayken Seyfi Birbir isimli kişi ile evlenen Çıranoğlu, kocasından uzun süre şiddet gördüğününü bu nedenle 3 çocuğunu bırakıp baba evine döndüğünü açıkladı.

Müge Anlı’daki Hacer Çıranoğlu olayı çözüldü mü? Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? Komşudan kan donduran açıklama: O dönem mezar kazıyordu

EVİN ÖNÜNDE DURAN ARABAYA VERDİ

Çıranoğlu, eski kocasının çocuklara da sürekli şiddet uyguladığını belirtti. Çıranoğlu, Seyfi Birbir'in kendisine ortadan kaybolan Serdar'ı alkollü olduğu bir gün evin önünde duran bir arabaya verdiğini açıkladığını söyledi. Bu duruma inanmayan Çıranoğlu, eski kocasının kendisinden olmadığını düşündüğü için çocuğa bir şey yapmış olabileceğini ifade etti.

Müge Anlı’daki Hacer Çıranoğlu olayı çözüldü mü? Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? Komşudan kan donduran açıklama: O dönem mezar kazıyordu

Yayına bağlanan Seyfi Bey'in yeğeni de Hacer Hanım'ın ifadelerini doğruladı. Cani adamın alkol problemi olduğunu dile getiren yeğen, Seyfi Bey'in annesine de şiddet uyguladığını ifade etti. Büyük oğlunun Seyfi Bey'in yanında olduğunu açıklayan Hacer Hanım, kızı Aslı'nın da şu an hayatta olmadığı bilgisini paylaştı. Hacer Hanım, kızını amcasının benzin döküp , sokak ortasında yaktığını söyledi. Bu sözler karşısında stüdyo buz kesti.

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