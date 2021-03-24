Yılda 35 tekne imal ediyor! Bir tanesinin fiyatı 350 bin TL

Balıkesir Burhaniye'de yaşayan tekne imalatçısı 64 yaşındaki Özcan Acar, koronavirüs salgını nedeniyle insanların kalabalıklara karışmak istemediğini ve denizde bir hayat kurmak istediklerini söyledi. Acar, ürettiği fiber tekneleri 65 bin TL ile 350 bin TL arasında sattıklarını belirtti. 47 yıldan beri üretim yapan 67 yaşındaki usta koronavirüs pandemisinden önce yılda 8-10 tekne yaparken şimdilerde üretimin yılda 35 tekneye kadar çıktığını ifade etti.

24.03.2021 15:55 - Son Güncelleme: 24.03.2021 15:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





