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Yılda 35 tekne imal ediyor! Bir tanesinin fiyatı 350 bin TL

Balıkesir Burhaniye'de yaşayan tekne imalatçısı 64 yaşındaki Özcan Acar, koronavirüs salgını nedeniyle insanların kalabalıklara karışmak istemediğini ve denizde bir hayat kurmak istediklerini söyledi. Acar, ürettiği fiber tekneleri 65 bin TL ile 350 bin TL arasında sattıklarını belirtti. 47 yıldan beri üretim yapan 67 yaşındaki usta koronavirüs pandemisinden önce yılda 8-10 tekne yaparken şimdilerde üretimin yılda 35 tekneye kadar çıktığını ifade etti.

24.03.2021 15:55 - Son Güncelleme: 24.03.2021 15:55
Yılda 35 tekne imal ediyor! Bir tanesinin fiyatı 350 bin TL

Burhaniye'de yaşayan Özcan Acar, 47 yıldan beri tekne imalatı yapıyor. Yılda sipariş üzerine 8 ya da 10 tekne yaparken salgınla birlikte üretimlerinin 12 ayda 35'e çıktığını söyledi.

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Yılda 35 tekne imal ediyor! Bir tanesinin fiyatı 350 bin TL

Koronavirüs sürecinde kalabalıklara karışmak istemeyenlerin denizde, fiber teknelerin içinde alternatif bir hayat kurduğunu ifade eden Acar, "Bu dönemde işimiz arttı. Polyesterden yapılan kamaralı fiber tekne fiyatı, motoruyla birlikte 65 bin liradan başlayıp, 350 bin liraya kadar yükseldi.

Yılda 35 tekne imal ediyor! Bir tanesinin fiyatı 350 bin TL

Ülkemizde tekneleri daha ucuza mal etmeye başlayınca müşterilerimiz mutlu oldu. Atölyemde 7 kişiyi istihdam ediyorum. 4 ayrı kategoride teknemiz var. Bu dönem işlerimiz artmasına rağmen kalifiye elaman sıkıntısı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılda 35 tekne imal ediyor! Bir tanesinin fiyatı 350 bin TL

YERLİ ÜRETİM FİBER TEKNE
Koronavirüs sürecinde ailece denizde tatil yaparak stres atanların sayısında artış olduğunu kaydeden Acar, "Artık teknelerde bir hayat başladı.

Yılda 35 tekne imal ediyor! Bir tanesinin fiyatı 350 bin TL

Son dönemde fiber teknelere talepte bir artış oldu. Bizde kendimizi geliştirerek, tamamı polyesterden halk tipi tekneler yapmaya başladık.