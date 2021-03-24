Erken emekli olabilirsiniz! Çalışanlar için 7 formül öne çıkıyor! Yasalara göre erken emeklilik koşulları...

Günümüzde farklı iş kollarında pek çok vatandaş çalışıyor ve milyonlarca işçinin hayallerinden birisi de emeklilik oluyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısıyla yaşına bakılıyor. Bu kapsamda günümüzde milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Aynı zamanda da erken emekli olmanın şartlarını araştırarak konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte yasalara göre erken emeklilik koşulları...

24.03.2021 14:35 - Son Güncelleme: 24.03.2021 14:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





